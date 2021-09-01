İtalyan makarnası nasıl yapılır? İtalyan makarnası tarifi, yapımı ve çeşitleri

Pek çok ev hanımı aslında İtalyan makarnasına benzer şekilde hazırlanan erişte tarifi ile aşinadır. İtalyan makarnası da mutfakta aynı şekilde incelik gerektirmektedir. Peki İtalyan makarnası nasıl yapılır? İşte tüm püf noktalarıyla evde İtalyan makarnası tarifi, yapımı ve çeşitleri haberimizde…

İtalyan Makarnası Malzemeleri

3 su bardağı elenmiş un

5 adet çırpılmış yumurta

1 çay kaşığı tuz

İtalyan Makarnası Nasıl Yapılır?

Derin bir kaseye elenmiş unu koyun. Üzerine çırpılmış yumurtayı ve tuzu ekleyerek sert bir hamur elde edin. Elde ettiğiniz bu hamuru dörde bölün ve merdane ile ince yufkalar açın. Bu yufkaların iki tarafını da yapışmaması için unlayın. Sıkıca sararak rulo yaptıktan sonra keskin bir bıçakla 1’er santimetre genişliğinde kesin. Daha sonra haşlayıp üzerine dilediğiniz sosla servis edebilirsiniz.

İtalyan Makarnası Çeşitleri

İtalyan makarnasının pek çok çeşidine sofralarınızda yer verebilirsiniz. Bunlardan en gözde olanları salçalı İtalyan makarnası, ıspanaklı İtalyan makarnası, biberli İtalyan makarnası tarifi sizlerle…

Ispanaklı İtalyan Makarnası Tarifi

İtalyan mutfağından lezzetli ve pratik bu makarna tarifini çok seveceksiniz.

ISPANAKLI İTALYAN MAKARNA İÇİN TIKLAYINIZ





Biberli İtalyan Makarna Tarifi

Biberin tadına doyacağınız enfes bir İtalyan makarna tarifi!

BİBERLİ İTALYAN MAKARNA TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ





Salçalı İtalyan Makarna Tarifi

Muhteşem domates ve salça sosuyla İtalyan mutfağının tadını çıkarabileceğiniz bir lezzet...

SALÇALI İTALYAN MAKARNA TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ