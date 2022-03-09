İstiridye mantarı tarifi: İstiridye mantarı en güzel nasıl yapılır?

Birkaç malzemeyle kolayca hazırlayabileceğiniz bir akşam yemeği menüsüne dönüşen istiridye mantarı tarifi, özellikle çalışanlar tarafından aranan pratik tarifler arasında yer alıyor. Tadı kırmızı ete benzeyen istiridye mantarı protein açısından da oldukça zengin olması sebebiyle vejetaryenlerin tercih ettiği tariflerden biridir. Peki, istiridye mantarı nasıl yapılır? İşte istiridye mantarı tarifi detayları...

İstiridye mantarı tarifi

4 diş sarımsak

4 adet taze soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

450 gram istiridye mantarı

Tuz

İsteğinize göre biber

İstiridye mantarı nasıl yapılır?

Zeytinyağını orta boy bir tencerede kızdırın, mantarları doğrayın. Sarımsak ve mantarları 2-3 dakika soteleyin. Kısık ateşte azıcık tuz ilave ederek kapağı kapatın. Ortalama 8-9 dakika, suyunu salana kadar pişirin. Mantarların suyu çok fazla ise tencerenin kapağını açın ve suyunu çekmesi için 2-3 dakika daha pişirin.

Taze soğanları doğrayın. Soğanların yarısını mantarların üzerine ekleyin, tuzunu ve biberini dilediğiniz ölçüde koyun. Kalan soğanları mantarların üzerine serperek sıcakken servis edin.