İstiridye mantarı tarifi: İstiridye mantarı en güzel nasıl yapılır?
Tadı et soteye benzeyen istiridye mantarı tarifi akşam yemeği hazırlığında olanlar tarafından merak ediliyor. Kültür mantarına benzer yapım aşamalarından geçen istiridye mantarı, vegan ve vejetaryenlerin vazgeçemediği tariflerin başında geliyor. Peki, istiridye mantarı nasıl yapılır? İşte istiridye mantarı en güzel nasıl yapılır? İşte, istiridye mantarı tarifi ve yapım aşamaları...
Birkaç malzemeyle kolayca hazırlayabileceğiniz bir akşam yemeği menüsüne dönüşen istiridye mantarı tarifi, özellikle çalışanlar tarafından aranan pratik tarifler arasında yer alıyor. Tadı kırmızı ete benzeyen istiridye mantarı protein açısından da oldukça zengin olması sebebiyle vejetaryenlerin tercih ettiği tariflerden biridir. Peki, istiridye mantarı nasıl yapılır? İşte istiridye mantarı tarifi detayları...
İstiridye mantarı tarifi
4 diş sarımsak
4 adet taze soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
450 gram istiridye mantarı
Tuz
İsteğinize göre biber
İstiridye mantarı nasıl yapılır?
Zeytinyağını orta boy bir tencerede kızdırın, mantarları doğrayın. Sarımsak ve mantarları 2-3 dakika soteleyin. Kısık ateşte azıcık tuz ilave ederek kapağı kapatın. Ortalama 8-9 dakika, suyunu salana kadar pişirin. Mantarların suyu çok fazla ise tencerenin kapağını açın ve suyunu çekmesi için 2-3 dakika daha pişirin.
Taze soğanları doğrayın. Soğanların yarısını mantarların üzerine ekleyin, tuzunu ve biberini dilediğiniz ölçüde koyun. Kalan soğanları mantarların üzerine serperek sıcakken servis edin.