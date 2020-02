İstanbul’dan kahve kokuları geliyor

Avrupa’nın iki büyük kahve festivalinden biri olan İstanbul Coffee Festival’ın programında o kadar çeşitli başlıklar var ki “Ben kahve değil çay severim” diyenler bile yolunu KüçükÇiftlik Park’a düşürüp kapıdan içeri başını uzatmalı.

“Nasıl yani?” diyorsanız birkaç örnekle açıklamaya çalışayım.

Her şeyden önce festival aynı zamanda bir müzik festivali gibi tasarlanmış. Bütün bir gün boyunca Elçin Orçun, The Away Days, Ezgi Aktan, Mirkelam, Vega, Fikri Karayel ve daha birçok popüler isim festival alanında sahne alacak, kulakları şenlendirecek.

Üstelik panel programı da çok zengin. “Kahve Orijinleri ve Ticaret” paneli uluslararası ekonomi meraklılarını, “Kahve Sektöründe İş Zekası ve Data Analizi” paneli dijital dünyada bütün gün veriyle içli dışlı olanları, “Bir İçecekten Daha Fazlası: Kahvenin Sosyo-kültürel İz Düşümleri” paneli de sosyoloji ve antropolojiye ilgi duyanları kalbinden vuracaktır eminim ki…

Tabii kendi evinin baristası olmak isteyenler için de çok eğitici atölyeler mevcut: “Kahve ve Yiyecek Eşleşmeleri”, “Kavurma Teknikleri ve Blending”, “Kahve ve Süt Uyumu” ve “Bilinçli Kahve Tadımı” aklımda kalan başlıklardan bazıları.

Festival aslında bugün (19 Eylül) başladı ama 22 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek. Dolayısıyla “Vay benim haberim yoktu, kaçırdım mı yoksa?” diye üzülmeye mahal yok. Festivalin sitesinden programa bir bakın, kendinize uygun bir şeyleri mutlaka bulacağınızdan eminim.

Bana da içeceğiniz nefis kahvelerin 40 yıllık hatırı yeter…