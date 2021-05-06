İstanbul yemekleri - İstanbul'da ne yenir ve neyi meşhur? İstanbul mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

İstanbul ili hem Bizans hem de Osmanlı devletinin başkenti olmuştur. Hem konumu hem de kültürü açısından doğu ve batı sentezine katkı sağlar.

İstanbul Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

İstanbul her geçen gün ziyaretçisi artan bir şehir olarak bilinmektedir. Türkiye nüfusunun en az beşte biri de İstanbul’da olduğu için pek çok farklı yemek bulunmaktadır. Bu yemekler şu şekilde olmaktadır:

Ortaköy Kumpiri

Uykuluk

Kokoreç

Kanlıca Yoğurdu

Sarıyer Börek

Vefa Bozası

Sultan Ahmet Köftesi

Beyoğlu Çikolatası

Ortaköy Kumpiri

Kumpir genel olarak her ilde üretilen bir lezzet olmaktadır. Fakat Ortaköy kumpiri hem çeşit hem de lezzet olarak çok farklıdır. İlk olarak Nevşehir ilinden alınan a patatesler sobalarda közlenir. Devamında kaşar ve tereyağı ile ezilen patatesin içinde birçok yiyecek konulur. En çok konulan ve sevilen madde ise turşu ve mısır olmaktadır. Yenilmesi anında tereyağı kokusu ve ortamın sıcaklığı daha da lezzet arttırmaktadır. Bu nedenle pek çok turist tarafından tüketilmektedir.

Uykuluk

Uykuluk her bir hayvanda bir adet bulunana gömlek yağından yapılmaktadır. Bu nedenle oldukça lezzetli ve kıymetli bir yiyecek olmaktadır. İstanbul ilinde birçok sokak satıcısı uykuluk yapmaktadır. Yemek esnasında en önemli şey baharatalar olmaktadır. Yapılmadan önce tek tek kızartılan uykuluklar oldukça ucuz fiyata da satılmaktadır. Gece ikiden sonra yenilebilecek en lezzetli yiyeceklerden biri olmaktadır.

Kokoreç

Kokoreç Hayvanın bağırsaklarının temizlenmesi ile yapılan ve oldukça lezzetli bir yiyecek olmaktadır. Bu kokoreç ilk başta birçok birey tarafında ön yargı ile yaklaşılan bir yemek olmaktadır. Fakat yapım işlemleri oldukça derin ve temiz olmaktadır. Yemek yapılmadan önce bağırsaklar sirkeli su ve tu ile bir günde temizlenir. Devamında bir gün de süt içinde beklenen bağırsaklar son olarak şişe takılır. Şişte çok yüksek ısılarda pişen bu gıdalar bir süre sonra tüm mikroplarında artınmış ve oldukça lezizi bir yemek elde edilir. Yemek hemen hemen her sokak başında satılan İstanbul sokak lezzetlerinden olmaktadır.

Kanlıca Yoğurdu

İstanbul ilinin kanlıca ilçesinde bulunana hayvanların sütlerinden yapılan bu yoğurt oldukça ünlü olmaktadır. Bunun nedeni yoğun kaymak ve tuz oranı olmaktadır. Doğal olarak oldukça lezzetli olan bu yoğurt genel olarak Çamlıca tepesinde pek çok İstanbul ziyaretçisi ve turist tarafında tüketilmektedir.

Sarıyer Börek

Sarıyer ilçesine has bir lezzet olan Sarıyer börek oldukça yağlı bir yemek olmaktadır. Aynı zamanda çok hafif bir şekilde yapılan bu yemek Anadolu da birçok ilde talaş böreği olarak bilinmektedir. Börek yapılışı esnasında bol yumurta ve süt kullanılmaktadır. Aynı zamanda böreğin birkaç çeşidi de bulunmaktadır. Peynirli ve patatesli Sarıyer böreklerine rastlamak mümkündür. İsteğe göre yanında gazoz, çay veya ayran içilmesi mümkün olmaktadır.

Vefa Bozası

Boza nohut un ve yağdan yapılan ve oldukça farklı bir içecek oalrak bilinene bir maddedir. İlk olarak Vefa ilçesinde yapılan ve özel mayala yöntemi ile mayalanana bu bozlar pek çok kişi tarafında tercih edilmektedir. Bunun temel nedeni ise kıvamı ile tadının daha lezzetli olmasıdır. Genel olarak Vefa bozları leblebi ile tüketilmektedir. İstanbul ili için oldukça önemli bir kültür olmaktadır.

Sultan Ahmet Köftesi

Sultan Ahmet meydanında pek çok bu köfte yapıp satan bireyler bulunmaktadır. Bu köftenin lezzetinden çok ortam önemli olmaktadır. Sahile karşı dükkânlarda veya seyyar sokak satıcılarında alınarak yenilebilmektedir. Yapılan köfte genel olarak tükürük köftesi olmaktadır Geçmişten günümüze devam eden oldukça önemli bir kültür olarak bilinmektedir.

Beyoğlu Çikolatası

Beyoğlu ilçesine özel Avrupa’dan ve Afrika kıtasında bolca çikolata gelmektedir. Bu lezzetli madde özel tür küsülü pişirme yöntemi ile İstanbul’a özgü bir lezzet almaktadır Bunun için pek çok turist tarafından sıkça tercih edilmektedir. İstanbullun Beyoğlu ilçesinde pek çok çikolata a-satıcısı bulunmaktadır. En lezzetli çikolatanın bulunması oldukça kolaydır.