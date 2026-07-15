Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor. Pembe domatesin sulu ve tatlı lezzeti, sumakla ovulmuş mor soğanlarla buluşarak kusursuz bir uyum yakalıyor. Zeytinyağı, soya sosu ve nar ekşisiyle zenginleşen bu tarif, suyuna ekmek banmaya doyamayacağınız bir lezzete ulaşıyor. İşte, dakikalar içinde hazırlayacağınız İstanbul salatası için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...