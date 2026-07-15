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Hürriyet LezizzTariflerİstanbul salatası tarifi (Videolu)
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İstanbul salatası tarifi (Videolu)

İstanbul salatası tarifi (Videolu)

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Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor. Pembe domatesin sulu ve tatlı lezzeti, sumakla ovulmuş mor soğanlarla buluşarak kusursuz bir uyum yakalıyor. Zeytinyağı, soya sosu ve nar ekşisiyle zenginleşen bu tarif, suyuna ekmek banmaya doyamayacağınız bir lezzete ulaşıyor. İşte, dakikalar içinde hazırlayacağınız İstanbul salatası için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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İstanbul salatası tarifi (Videolu)
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İstanbul salatası tarifi (Videolu)
İstanbul salatası tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 2 adet büyük boy pembe domates
  • 2 adet mor soğan
  • 1 yemek kaşığı soya sosu
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı sumak
Nasıl Yapılır
  1. Soğanların hazırlanması
    Soğanları ortadan ikiye kesip yarım ay şeklinde piyazlık doğrayın. Karıştırma kabına alıp üzerlerine sumak ve tuz ilave ederek ovun.
  2. Birleştirme aşaması
    Domatesleri soyup ince ince dilimleyin. Soğanların içerisine ilave edip soya sosu, zeytinyağı ve nar ekşisi ekleyip karıştırın.
  3. Servis aşaması
    Uygun bir tabağa alıp bekletmeden servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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