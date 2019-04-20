İstanbul Peynir Festivali başladı!

Henüz ilki düzenlendiğinden olası organizasyonel aksaklıkları mazur görmek gerek. İçerik olarak ise bana göre oldukça umut verici bir başlangıç yaptı. Ağırlıklı olarak Kars, Konya, Karaman, Edirne, Muş, Kırklareli, Diyarbakır, Çorum, Balıkesir, Trabzon, Çanakkale gibi şehirlerden üreticiler peynirlerini tattırıyorlar, satış yapıyorlar, üretim süreçleri başta olmak üzere her konuda bilgi veriyorlar.

Pek çok güzel sürprizle karşılaştım. Mesela bu etkinliğe kadar Muş’un peynircilikte bu derece iddialı olduğunu bilmiyordum. Kendine has eski kaşarları, tulum peynirleri var ve bu peynirler bazen farklı şehirlerde, sanki o şehrin bir ürünüymüş gibi satılabiliyor. Muş’un peynircilikteki bu üretim zenginliği ve farklı renginin markalaşma yoluyla da desteklenmesi ve değer görmesi şart. Portakallı, yaban mersinli hatta çilekli peynir tatlıları, yanıksı yoğurt, Adana’da ve Malatya’da sokak satıcılarında gördüğümüz acılı ayranın ambalajlanmış hali, ayrandan tereyağı, telli minci peyniri gibi farklı ürünler etkinliğe renk katıyor.

Peynir çeşitleri dışında, ayranlar, tereyağları, çeşitli süt ürünleri, simitler, kuru meyve çeşitleri, ezmeler etkinlik boyu tadılabilen diğer ürünlerden bazıları...

Önümüzdeki sene festivalden beklentim daha farklı peynir tiplerini de göz önüne taşıyabilmeyi başarması... Pek çok güzel beyaz peynir, kaşar peyniri, tel peyniri, dil peyniri, lor peyniri, otlu peynir, tulum peyniri çeşidi etkinlikte kendine yer bulmuş durumda. Ancak ülkemizde 200’e yakın peynir çeşidinin bulunduğunu düşünürsek görücüye çıkmayı bekleyen pek çok üretici ve çeşidin de varlığından bahsedebiliriz. Bu ve benzeri etkinlikler sayesinde umarım gün ışığına çıkarlar.

Etkinliğe giderseniz bu 5 ürünü denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz lütfen düşüncelerinizi yazın:

1- Çorum Kargı Tulumu

2- Diyarbakır Otlu Peyniri

3- Divle Obruk Tulumu

4- Karaman İsli Yoğurdu

5- Meyveli Peynir Helvası Çeşitleri