Istakoz nasıl pişirilir? Istakoz neden canlı haşlanır?

Kabuklu deniz ürünlerinin en kıymetlisi olan ıstakoz, bu ününü yakın zamanda elde etti. 1800’lü yıllarda ucuz bir deniz canlısı olarak görülen ve fakir yiyeceği olarak bilinen ıstakoz, ilerleyen zamanda kıymetli bir ürün haline geldi.

ISTAKOZ NASIL PİŞİRİLİR?

Istakoz yemek haline getirilmeden önce mutlaka sıcak suda haşlanmalıdır. Ardından ızgarada ya da fırında pişirilebilir. Istakozun kabuğunun içinden çıkarılan eti de salata, mantı gibi farklı tariflerde kullanılabilir.

ISTAKOZ NASIL SUDA HAŞLANIR?

Istakoz bol tuzlu suda haşlanmalıdır. Hatta mümkünse temiz deniz suyu bulabiliyorsanız, deniz suyunda haşlayacağınız ıstakoz daha da iyi sonuç verir.

ISTAKOZ KAÇ DAKİKA HAŞLANIR?

Istakozun haşlanma süresi ağırlığına göre değişir. 500 gramlık ıstakoz 10 dakika, 750 gram ıstakoz 13 dakika, 1 kilogramlık ıstakoz 18 dakika, 2 kilogramlık ıstakoz ise yarım saatte haşlanır. Istakoz haşlandığında kabuğu siyahtan mercan rengi kırmızıya döner. Istakozunuzu haşlamak yerine buharda da pişirebilirsiniz. Ancak haşlama daha dengeli bir pişirme elde etmenize yardımcı olur.

ISTAKOZ NEDEN CANLI HAŞLANIR?

Istakoz canlıyken soğuk sudan alınarak doğrudan kaynamış suya atılır. Çok kısa bir süre sonra ölen ve acı çekmeyen ıstakoz, yukarıda belirttiğimiz sürelerin sonucunda sudan alınabilir. Eğer ıstakoz suya atmadan önce ölmüş olursa zararlı bir madde salgılayarak zehirlenmeye yol açabilir.

ISTAKOZ NASIL AYIKLANIR?

Pişen ıstakoz kuyruğuna bastırılarak kırılır. Et kabuğun içinden çekerek çıkarılır. Istakozun karnında ve kıskaçlarında bulunan etler de kabuk makasla kesilerek çıkarılır.