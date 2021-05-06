Isparta yemekleri - Isparta'da ne yenir ve neyi meşhur? Isparta mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Isparta Selçuklu devleti zamanında kurulmuş bir şehir olmaktadır. Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde bulunana bu şehir turistik açıdan oldukça önemli bir konumda bulunmaktadır.

Isparta Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Isparta ili Selçuklu zamanında kurulan bir yerleşim merkezi olduğu için birçok ticari kavşağında göbek noktası olmaktadır. Bugün hala bu özelliğini korumaktadır. Isparta ilinin en çok sevilen yemekleri şu şekilde olmaktadır.

Sazan Dolması

Gül Reçeli

Şalgam Aşı

Yufka Ekmeği

Fırınca Kebabı

Banak

Sığır Dili Haşlama

Tarhana

İrmik Helvası

Sazan Dolması

Sazan Isparta’da bulunana göllerden tutulan bir hayvan olmaktadır. Göller yöresi olarak da bilinene bölge Isparta’da bulunmaktadır. Bu yörenin en önemli özelliği kesinlikle çok çeşitli balık bulunmasıdır. Oldukça lezzetli balıklar Eğirdir gölünden tutulmaktadır. Özellikle tutulan bu balıkların bazıları oldukça büyük olmaktadır. BU bakımlarda Ispartalı bireyler tarafında Balık dolması yapılmaktadır. Temelde balığın içinin boşatarak içine bulgur konulmasıdır.

Gül Reçeli

Isparta ilinin en meşhur bitkisi gül olmaktadır. Gülün yapraklarının haşlanması ve şeker ile kaynatılması ile birlikte gül reçeli yapılmaktadır. Gül yapraklarında yapılan bu yemek oldukça şekerli olması ile birlikte oldukça güzel de bir kokusu vardır. Bazı durumlarda bu kokunun artması ve daha da güzelleşmesi için gül reçelinin içine gül esansı veya gül suyu da atılmaktadır.

Şalgam Aşı

Şalgam aşı bugün pek çok kişi için oldukça farklı bir yemek olarak görülmektedir. Bu yemeğin yapılması için şalgam havuçlar gerekmektedir. Patates ile birlikte doğranan şalgam havuçları oldukça yüksek ısılarda kaynamaya başlayacaktır. Devamında içine et konularak bir saat daha pişmektedir. Bugün birçok Isparta lokantasında bu yemeğe erişmek mümkündür.

Yufka Ekmeği

Konya’dan özel olarak getirilen buğdayların öğütülmesi ile birlikte yapılan yemeklerin başında yufka ekmek gelmektedir. İçine yumurta, un ve su konularak yoğurulana bu yemek saç üzerinde pişmektedir. Bu nedenle oldukça lezzetli olmaktadır. Ekmeğin bazı türleri de genel olarak Isparta’nın köylerinde tandırda pişmektedir. Ekmeğin içine peynir ve tereyağı konularak tüketilmesi sağlanmaktadır.

Fırınca Kebabı

Fırınca kebabı özel kebaba fırınlarına pişen bir yemek olmaktadır. Topraktan yapılan tepsiler içine domates, soğan, biber ve Isparta eti konularak pişirilmektedir. Genel olarak üstü hamur ile kapatılır ve yemek buharında pişer. Bu sayede oldukça yumuşak bir yiyecek de elde edilir. Yemeğin en önemli özelliği üstünde olan ekmeğinde yemek ile birlikte tüketilmesidir. Bugün Isparta iline gitmek isteyen pek çok kişinin şehir girişinde bu tarz lokantaları bulması mümkün olmaktadır.

Banak

Banak Isparta iline özgü olan bir yemek olarak bilinmektedir. Yemeğin genel olarak en önemli özelliği Isparta ilinde üretilen ekmek ile servis edilmektedir. Haşlama etleri bütün şekilde ekmeğin üzerine konulması ile yenilmektedir. Ayrıca bu yemek birçok yararı bulunduğu da binmektedir.

Sığır Dili Haşlama

Isparta birçok besi ve mera çiftliği bulunmaktadır. Şehir halkı tarafından birçok faydası olduğu düşünülen sığırdili haşlama birçok birey tarafından tüketilmektedir. Yemek haşlanana dilinin lime lime edilmesi ile servis edilmektedir. Yemek bir tür çorbaya benzer fakat tadı birçok ziyaretçi tarafından sevilmektedir.

Tarhana

Tarhana kültürel açıdan Isparta ili için en önemli yiyeceklerden biri olmaktadır. İçinde bulunana birçok gıdaca sayesinde oldukça sağlıklı olmaktadır. Domates kurusundan et suyuna kadar pek çok yiyecek tarhana içinde olmaktadır. Genellikle suda kolaylıkla eriyen bu yapılar pratik bir lezzet de olmaktadır. İsteyen bireyler tarhanadan istenildiği miktarda alınarak evde yapılmaktadır. Bu saye de tarhanayı her yere götürmek mümkün olmaktadır. Son yıllarda pek çok kişi tarafından tarhana tüketimi artmıştır.

İrmik Helvası

Dondurma ile servis edilen ve içinde ki tereyağı ile özdeşleşen bu lezzet Isparta ili için oldukça meşhur olmaktadır. Son yıllarda pek çok kişi tarafından bizzat Isparta’ya gelinerek tüketilen bir tatlıdır. Isparta helvasının lezzeti gül suyu ve şeker oranın ayarlanmasında kaynaklanmaktadır.