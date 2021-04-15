Ispanaklı vetrika nasıl yapılır? İşte adım adım ıspanaklı vetrika tarifi

Farklı bir şeyler denemek isterseniz, ıspanaklı vetrika tam da size göre. Hamur işi sevenlerin favorilerinden biri haline gelecek ıspanaklı vetrika, görünümüyle de ayrı güzel. Çay saatlerinizi renklendirecek ıspanaklı vetrikayı denemek isterseniz, tarifini sizin için derledik. Şimdiden afiyet olsun...

MALZEMELER:

600 gram un

5 adet yumurta

300 gram tereyağı

1,5 su bardağı su

İç harcı için;

1 su bardağı lor peyniri

1 demet ıspanak

Yarım demet maydanoz

NASIL YAPILIR?

İlk olarak iç harcı hazırlayın. Peyniri, ince kıyılmış maydanozu ve ıspanağı bir kasede güzelce karıştırın. Daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Hamuru için; tereyağını tencerede eritin. Daha sonra un ekleyip kokusu çıkana kadar birkaç dakika kadar kavurun. Ardından yavaş yavaş suyu ilave edip karıştırın. Hamurunuz toplanınca ocaktan alın ve ılınması için bekletin.

Ilındıktan sonra hamurun üzerine tek tek yumurtaları ekleyin ve karıştırın. Daha sonra hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alın ve elinize yuvarlak şekil vererek fırın tepsisine aralıklarla dizin. Hamurun ortasına parmağınızla batırarak küçük yuvarlaklar açın. 180 derecede ısıtılmış fırına verip yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkarınca da peynirli harcı ortasına yerleştirin.