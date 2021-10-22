Ispanaklı kek tarifi ve yapımı: Ispanaklı kek nasıl yapılır?

Hem rengi hem tadıyla tam bir lezzet şöleni yaşatan ıspanaklı kek, faydalı bir hamurişi olması nedeniyle de tercih ediliyor. Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta ıspanaklı kek tarifi ve yapımı için gerekli malzemeleri paylaşıyoruz.

Ispanaklı kek tarifi malzemeleri

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 bağ ıspanak

2,5 su bardağı un

Ispanaklı kek nasıl yapılır?

Öncelikle yumurta ve şekeri iyice çırpın.

Sütü ve yağı ilave edip çırpmaya devam edin.

Blender haznesine yıkadığınız ıspanakları koyun.

Üzerine biraz süt ya da su ekleyin ve ıspanağı blenderdan geçirip püre haline getirin.

Püre haline gelen ıspanağı kek karışımının içine koyun karıştırın.

Un, vanilya, kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin.

Kek kalıbını güzelce yağlayın.

Kek hamurunu dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

Afiyet olsun.

Ispanaklı kek kaç kalori?

Kekin içinde faydalı bir sebze olan ıspanak yer almasına rağmen ne yazık ki kalorisi düşmüyor. Yağ ve şeker oranı nedeniyle karolisi değişmeyen ıspanaklı keki hurma ve zeytinyağı ile yaptığınız takdirde lezzetinde farklılıklar olsa da daha faydalı olacaktır. Bunun yanında bir porsiyon ıspanaklı kek 310 kalori içermektedir.