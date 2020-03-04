Ispanak kökü salatası tarifi
Sebzeler, vitamin ve mineral deposu gıdaların başında geliyor. Tam bir antioksidan deposu olan ıspanak da onlardan biri. Demir yönünden zengin olan bu sebzenin özellikle kökleriyle hazırlanan ıspanak kökü salatasını çok seveceksiniz. Peki, ıspanak kökü salatası nasıl yapılır? İşte cevabı...
- Buharda
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 500 gram ıspanak kökü
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım çay bardağı ceviz
- 3 diş sarımsak
- Nar ekşisi veya limon
- Pul biber
- Tuz
Ispanak kökü salatası tarifi nasıl yapılır?
Ispanak köklerini, su dolu kaseye alın ve bir miktar sirke ekleyin.
Tencereyi ocağa alın. 5-6 su bardağı su ve tuz ekleyip kaynatın.
Ispanak köklerinin suyunu süzüp güzelce yıkayın ve kaynayan suda haşlayın.
Haşlanınca süzerek servis tabağına alın.
Üzerine zeytinyağı, pul biber, tuz, limon suyu veya nar ekşisi ilave edip karıştırın.
En son cevizle süsleyip servis edin.
Afiyet olsun...