İslim kebabı nasıl yapılır? Adım adım islim kebabı tarifi

İslim kebabı, daha çok kıyma kullanılarak hazırlanıyor. Ancak dilerseniz, kuzu etiyle de deneyebilirsiniz. Siz de islim kebabı tarifi arıyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte islim kebabı malzemeleri ve yapılışı...

MALZEMELER:

250 gram kıyma

2 adet domates

2 adet sivri biber

4 adet patlıcan

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

Karabiber

Kekik

Kimyon

Tuz

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

Su

Tuz

NASIL YAPILIR?

Soğanı kabuklarını soyup rendeleyin ve bir kaba alın. Daha sonra kıyma, yumurta, galeta unu, tuz, karabiber, kekik ve kimyonu da ilave edin ve güzelce yoğurun. Harcınız hazır olunca ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle yuvarlayın ve üzerine hafifçe bastırın.

Diğer taraftan da patlıcanları alacalı soyun ve ince dilimler halinde kesin. Daha sonra geniş bir tavada her iki tarafını da kızartın. Patlıcanlar kızarınca kağıt havlu üzerine alarak yağını süzün. Ardından köfteleri de kızartın.

Kızarttığınız iki dilim patlıcanı çapraz olacak şekilde üst üste koyun. Ortasına da köfte yerleştirin ve bohça şeklinde kapatıp bir kürdan batırarak açılmamalarını sağlayın. Diğer patlıcan ve köftelere de aynı işlemi uygulayın. Bu kürdanların boş kısımlarına da domates ve biber parçaları saplayın.

Sosu için de salça, su ve tuzu bir kasede karıştırın ve kebabınızın üzerine gezdirip fırına verin. Kebabınızı 180 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.