İslim kebabı nasıl yapılır? Adım adım islim kebabı tarifi
"Akşama ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız, islim kebabı nefis bir alternatif. Patlıcan ve köftenin harika uyumunu çok seveceksiniz. Kürdan kebabı olarak da bilinen bu lezzete de sofranızda yer açın. Peki islim kebabı nasıl yapılır? İşte adım adım islim kebabı tarifi...
İslim kebabı, daha çok kıyma kullanılarak hazırlanıyor. Ancak dilerseniz, kuzu etiyle de deneyebilirsiniz. Siz de islim kebabı tarifi arıyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte islim kebabı malzemeleri ve yapılışı...
MALZEMELER:
250 gram kıyma
2 adet domates
2 adet sivri biber
4 adet patlıcan
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı galeta unu
1 adet yumurta
Karabiber
Kekik
Kimyon
Tuz
Sosu için;
1 yemek kaşığı domates salçası
Su
Tuz
NASIL YAPILIR?
Soğanı kabuklarını soyup rendeleyin ve bir kaba alın. Daha sonra kıyma, yumurta, galeta unu, tuz, karabiber, kekik ve kimyonu da ilave edin ve güzelce yoğurun. Harcınız hazır olunca ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle yuvarlayın ve üzerine hafifçe bastırın.
Diğer taraftan da patlıcanları alacalı soyun ve ince dilimler halinde kesin. Daha sonra geniş bir tavada her iki tarafını da kızartın. Patlıcanlar kızarınca kağıt havlu üzerine alarak yağını süzün. Ardından köfteleri de kızartın.
Kızarttığınız iki dilim patlıcanı çapraz olacak şekilde üst üste koyun. Ortasına da köfte yerleştirin ve bohça şeklinde kapatıp bir kürdan batırarak açılmamalarını sağlayın. Diğer patlıcan ve köftelere de aynı işlemi uygulayın. Bu kürdanların boş kısımlarına da domates ve biber parçaları saplayın.
Sosu için de salça, su ve tuzu bir kasede karıştırın ve kebabınızın üzerine gezdirip fırına verin. Kebabınızı 180 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.