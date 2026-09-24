Tavuk suyuyla ıslatılan yufkaların ceviz ve tereyağıyla harmanlandığı ıslama, kalabalık sofralar için hem doyurucu hem lezzetli bir yemek seçeneği oluyor. Tepsiye kat kat dizilen yufkaların üzerine eklenen tavuk etleri ile sunumu tamamlanan bu yöresel tarif, mutfakta pratik bir şekilde hazırlanıyor. Tereyağının ve cevizin lezzetiyle her lokmada damaklarda enfes bir tat bırakıyor. İşte, ıslama için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...