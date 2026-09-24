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Islama tarifi (Videolu)

Islama tarifi (Videolu)

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Tavuk suyuyla ıslatılan yufkaların ceviz ve tereyağıyla harmanlandığı ıslama, kalabalık sofralar için hem doyurucu hem lezzetli bir yemek seçeneği oluyor. Tepsiye kat kat dizilen yufkaların üzerine eklenen tavuk etleri ile sunumu tamamlanan bu yöresel tarif, mutfakta pratik bir şekilde hazırlanıyor. Tereyağının ve cevizin lezzetiyle her lokmada damaklarda enfes bir tat bırakıyor. İşte, ıslama için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Islama tarifi (Videolu)
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Islama tarifi (Videolu)
Islama tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 2 adet tavuk but
  • 250 gram tereyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 büyük kase ceviz içi
  • 4-5 adet pişmiş yufka
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Derin bir tencerede tavuğu haşlayın. Katlanmış yufkaları dört parmak uzunluğunda kesin. İnce kıyılmış cevizle tuzu harmanlayıp bir tepsinin tabanına serpiştirin.
  2. Birleştirme aşaması
    Kestiğiniz yufkaların her birini tek tek tavuk suyuna batırarak tepsiye dizin. Üzerlerine eritilmiş tereyağını sürüp ceviz içini eşit şekilde serpin. Bütün katları aynı sıralamada tamamlayın.
  3. Servis aşaması
    Tavuk etlerini iri parçalar halinde bölüp tepsinin ortasına ekleyerek sıcak sıcak servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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