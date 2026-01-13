search__icondelete
Islak kurabiye tarifi (Videolu)
5
Değerlendir

Islak kurabiye, klasik kurabiyelerden farklı olarak kakaonun yoğun aroması ve şerbetin lezzetini tek bir ısırıkta buluşturup çay saatlerinize enfes bir lezzet katıyor. Misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz en garanti tariflerden biri olan bu kakaolu lezzet, üzerindeki Hindistan cevizi süslemesiyle sofranıza renk katıyor. Hazırlaması son derece pratik olan enfes tarif, hem çocukların hem de yetişkinlerin vazgeçilmez favorisi olmaya aday oluyor. İşte, videolu anlatımıyla ıslak kurabiye tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

Şerbet için:

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su

Hamur için:

  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 4 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un

Üzeri için:

  • Hindistan cevizi rendesi
Nasıl Yapılır
  1. Şerbetin hazırlanması
    Şeker ve suyu bir tencerede karıştırıp ocağa aldıktan sonra kaynamaya bırakın. Kaynadıktan 10 dakika sonra ocaktan alın ve soğuması için kenarda bekletin.
  2. Hamurun hazırlanması
    Hamuru için bir kaba yumurtaları kırıp mikserle çırpın. Üzerine şeker ve tereyağı ekleyin ve çırpmaya devam edin. Sıvı yağ, elenmiş kakao, vanilya, kabartma tozunu ekleyin. Unun bir kısmını da ekleyip yoğurmaya başlayın. Unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya devam edin. Hamur kıvam aldıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayarak şekil verin.
  3. Pişirme aşaması
    Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında kontrollü olarak 30 dakika pişirin.
  4. Şerbetleme aşaması
    Pişen kurabiyelerin üzerine soğuyan şerbeti dökün. Şerbette kısa süre bekletip servis tabağına dizin.
  5. Servis aşaması
    Üzerlerini Hindistan cevizi rendesi ile süsleyip servis edin.
  6. Afiyet olsun!
