Islak kurabiye, klasik kurabiyelerden farklı olarak kakaonun yoğun aroması ve şerbetin lezzetini tek bir ısırıkta buluşturup çay saatlerinize enfes bir lezzet katıyor. Misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz en garanti tariflerden biri olan bu kakaolu lezzet, üzerindeki Hindistan cevizi süslemesiyle sofranıza renk katıyor. Hazırlaması son derece pratik olan enfes tarif, hem çocukların hem de yetişkinlerin vazgeçilmez favorisi olmaya aday oluyor. İşte, videolu anlatımıyla ıslak kurabiye tarifi ve malzemeleri...