Islak hamburger nasıl yapılır? Evde ıslak hamburger yapımının tarifi ve püf noktaları

Islak hamburgerin lezzetli olması için öncelikle kullanacağınız kıyma çok önemli. Evde ıslak hamburger yaparken dana döş etinden elde edilecek bir kıyma kullanmaya çalışın.

Köftenin harcına, sarımsak, kimyon, yumurta ve galeta unu kullanmayı da ihmal etmeyin. Sarımsak ve kimyon lezzet, galeta unu ve yumurta ise kıvam açısından çok önemlidir.

Köfteleri gurme burgerde de olduğu gibi fazla yoğurmamanız gerekir.

Yoğurduğunuz köfteleri çok ufak ve ince yapmayın. Biraz kalın köfteler yapıp çiğken ortalarına bastırırsanız güzel bir lezzet yakalayabilirsiniz. (Pişirirken bastırırsanız suyunu kaybedebilirsiniz.) Köftelerinizi şekillendirdikten sonra buzdolabında bir süre dinlendirmeniz kıymanın dokusu ve aroma vericilerin ete geçmesi adına önemli detaylardır. Köftelerinizi döküm tavada pişirmeniz de ıslak hamburgerlerinizin lezzeti için katkı sağlar.

Ama belki de en önemlisi hamburgerin ekmeğinin domates sosunu güzelce çekmesi ve nemli olmasıdır. Bu nemli kıvamı yakalayamazsanız yemeğiniz ekmek arası salçalı köfte olur, ıslak hamburger olmaz. O nedenle ıslak hamburgerleri hazırladıktan sonra buharda ısıtma aşamasını kesinlikle pas geçmeyin.

ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR? EVDE ISLAK HAMBURGER YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Gelelim nefis ıslak hamburger tarifimize. Bir tanesi asla yetmeyeceğinden kişi başı iki hamburger hesabıyla dört kişilik bir tarif hazırladık...

Malzemeler:

8 adet hamburger ekmeği

Köftesi için:

400 gram kıyma

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı galeta unu

Tuz

Karabiber

Kimyon

Sosu için:

6 yemek kaşığı zeytinyağı

8 adet domates

4 diş sarımsak

4 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Nasıl yapılır?

Köftelik soğan ve sarımsağı rendeleyin.

Tüm köfte malzemelerini derin bir kasede karıştırıp çok fazla yoğurmadan harmanlayın.

Harçtan hafif kalın yuvarlak köfteler yapıp bir tepsiye dizin.

Üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabına kaldırın ve dinlenmeye bırakın.

Bu esnada domatesleri ve sarımsakları rendeleyin.

Zeytinyağını tencerede kızdırın.

Sarımsakları yağa atıp biraz kavurun.

Ardından domatesleri ekleyip kavurmaya devam edin.

Salça ve ketçabı da ekleyip karıştırın.

Son olarak tuzu ve karabiberi ilave edip suyunu çekene ve sos haline gelene kadar pişirin.

Buzdolabında dinlendirdiğiniz köfteleri hafifçe yağladığınız tavada içleri kurumayacak şekilde pişirin.

Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye bölüp sosa batırın.

Sosu çeken ekmeklerin aralarına köfteleri koyup burgerleri kapatın.

Köfteleri pişirdiğiniz tavaya pişirme kağıdı serip hamburgerleri kağıdın üzerine dizin.

Üzerini kapakla kapatıp 5 dakika daha ısıtarak buhar yaptırdığınız ıslak hamburgerleriniz servise hazır. Afiyet olsun!