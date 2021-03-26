İrmik helvası tarifi: İrmik helvası nasıl yapılır?

İrmik helvası isteğe göre sütlü, sütsüz, dondurmalı ya da dondurmasız olarak hazırlanabiliyor. Canınız tatlı çektiğinde birkaç malzeme ile kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz irmik helvası tarifi...

MALZEMELER:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

NASIL YAPILIR?

Tereyağını bir tencerede eritin. İrmikleri ilave edip kavurun. İrmiklerin rengi değişene kadar kavurmaya devam edin. Ardından sütü yavaş yavaş ekleyin ve hızlıca karıştırın.

İrmikler sütü çekince şekeri ilave edip karıştırmaya devam edin. Daha sonra ocaktan alıp soğuması için bir kenarda bekletin. Dilerseniz dondurma ile servis edebilirsiniz.