İrmik helvası tarifi: İrmik helvası nasıl yapılır?
Mutfağımızın en sık tüketilen tatlılarından biri de irmik helvası. Farklı şekillerde hazırlanan bu tatlı, hem kolay hem lezizz bir alternatif. Dondurmayla da ikram edebileceğini irmik helvası sofranıza renk katacak. Peki irmik helvası nasıl yapılır? İşte irmik helvası malzemeleri...
İrmik helvası isteğe göre sütlü, sütsüz, dondurmalı ya da dondurmasız olarak hazırlanabiliyor. Canınız tatlı çektiğinde birkaç malzeme ile kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz irmik helvası tarifi...
MALZEMELER:
1 su bardağı irmik
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
NASIL YAPILIR?
Tereyağını bir tencerede eritin. İrmikleri ilave edip kavurun. İrmiklerin rengi değişene kadar kavurmaya devam edin. Ardından sütü yavaş yavaş ekleyin ve hızlıca karıştırın.
İrmikler sütü çekince şekeri ilave edip karıştırmaya devam edin. Daha sonra ocaktan alıp soğuması için bir kenarda bekletin. Dilerseniz dondurma ile servis edebilirsiniz.