MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak Tüyolarıİrmik helvası nasıl yapılır? Tam ölçülü irmik helvası tarifi
GeriMutfak Tüyoları İrmik helvası nasıl yapılır? Tam ölçülü irmik helvası tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 21.04.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

İrmik helvası nasıl yapılır? Tam ölçülü irmik helvası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İrmik helvası nasıl yapılır? Tam ölçülü irmik helvası tarifi

İrmik helvası, irmik unundan yapılan klasik bir helva tatlısı, geleneksel bir Türk tarifidir. Gerek üstüne tarçın serperek isterseniz de dondurmayla servis edebileceğiniz, iftar sofralarının en çok arananı irmik helvasının tam ölçüsünde tarifini paylaşıyoruz.

İrmik Helvası Tarifi İçin Malzemeler

5 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı tereyağı

2 buçuk su bardağı irmik

Yarım su bardağı çam fıstığı

İrmik Helvası Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir tencerede su ve şekeri karıştırarak şerbeti hazırlayın.

Ayrı bir tencerede orta-kısık ateşte yaklaşık 5 dakika tereyağını eritin.

İrmik ve çam fıstığı ekleyin. Kahverengi olana kadar 20-30 dakika boyunca sürekli karıştırarak pişirin.

İrmik karışımının üzerine şurubu dikkatlice dökün. Isıyı düşürün. Örtün ve güzelce koyulaşana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.

Ardından 15 dakika dinlenmeye bırakın. Helvayı birkaç küçük servis tabaklarına bölün.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi