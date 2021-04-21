İrmik helvası nasıl yapılır? Tam ölçülü irmik helvası tarifi
İrmik helvası, irmik unundan yapılan klasik bir helva tatlısı, geleneksel bir Türk tarifidir. Gerek üstüne tarçın serperek isterseniz de dondurmayla servis edebileceğiniz, iftar sofralarının en çok arananı irmik helvasının tam ölçüsünde tarifini paylaşıyoruz.
İrmik Helvası Tarifi İçin Malzemeler
5 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
2 su bardağı tereyağı
2 buçuk su bardağı irmik
Yarım su bardağı çam fıstığı
İrmik Helvası Nasıl Yapılır?
Öncelikle bir tencerede su ve şekeri karıştırarak şerbeti hazırlayın.
Ayrı bir tencerede orta-kısık ateşte yaklaşık 5 dakika tereyağını eritin.
İrmik ve çam fıstığı ekleyin. Kahverengi olana kadar 20-30 dakika boyunca sürekli karıştırarak pişirin.
İrmik karışımının üzerine şurubu dikkatlice dökün. Isıyı düşürün. Örtün ve güzelce koyulaşana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.
Ardından 15 dakika dinlenmeye bırakın. Helvayı birkaç küçük servis tabaklarına bölün.