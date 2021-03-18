İrmik helvası nasıl yapılır? İrmik helvası tarifi

İrmik helvasını ister 5 çayına, isterseniz de yemekten sonra ikram edebilirsiniz. Türk mutfağının önemli lezzetlerinden irmik helvası isteğe göre dondurmalı veya sütlü olarak da tercih edilebilir. İşte birkaç malzeme ile kolayca hazırlayabileceğiniz irmik helvasının yapımı...

İrmik Helvası Tarifi İçin Malzemeler:

1 su bardağı İrmik

1 çay bardağı su

1 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

50 gram tereyağı

1 yemek kaşığı çam fıstığı

İrmik Helvası Yapımı:

İlk olarak helvanın şerbetini hazırlayın. Bunun için; su, süt ve şekeri küçük bir tencerede karıştırıp kaynatın.

Diğer taraftan da tereyağını eritin. Üzerine çam fıstığını ekleyip birkaç dakika kavurun.

Daha sonra kavrulan fıstıkların üzerine irmik ekleyin. Orta ateşte sürekli olarak karıştırarak kahverengi olana kadar kavurun.

Ardından önceden hazırladığını sütlü sıcak şerbeti yavaş yavaş irmiğin üzerine ekleyin.

Helvanızı hızlıca karıştırıp suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu çektikten sonra da ocaktan alın ve tencerenin kapağını kapatarak 20 dakika kadar dinlendirin.

İsteğe göre dondurmalı veya dondurmasız olarak servis edebilirsiniz.