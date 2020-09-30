İnek sütüne bitkisel alternatifler

Soya sütü

İnek sütüne en yakın tada sahip olan soya sütü, özellikle de kahvecilerde vegan tercih olarak sunulur. Protein bakımından zengin olan soya sütünü evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Badem sütü

Bitkisel sütler arasında en çok bilinen ve en sık kullanılan badem sütüdür. Kalori olarak da çok düşük olan bu süt özellikle diyet yapanlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Evde çiğ bademden kendinizin de hazırlayabileceği gibi büyük marketlerde de rahatlıkla bulabilirsiniz. Sade olarak tüketebileceğiniz gibi kurabiyeleriniz ve kahveleriniz için de kullanabilirsiniz.

Hindistan cevizi sütü

Yüksek oranda protein içeren bu süt aynı zamanda oldukça kalorili. Diyet listelerinde pek yer almayan bu süt, inek sütüne lezzetli bir alternatif. Yapımı da tıpkı badem sütü kadar kolay olan bu süt, girdiği her şeyin içine inanılmaz bir lezzet katıyor. Sade olarak tüketimi de oldukça güzeldir.

Kenevir sütü

Özellikle smoothielerde sıklıkla kullanılan kenevir sütünün kıvamı biraz yoğundur. Omega3 bakımından zengin olan bu süt, veganlar için de harika bir seçim. İnek sütüne alışkın olanlar için ise tüketimi biraz zor olsa da kek, ekmek gibi tariflere çok yakışır.

Pirinç sütü

Diğer bitkisel sütleri pek sevmeyenler için alternatif olan pirinç sütünün tadı çok hafiftir. Gluten içermediğinden diyet listelerinde de sık sık kullanılır. Özellikle de glüten alerjisi olanlar çok sık tercih ediyor.