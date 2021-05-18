İncir reçeli nasıl yapılır? İncir reçeli tarifi ve yapımı için püf noktaları

Peki, incir reçeli nasıl yapılır? İşte, reçel yapmanın püf noktaları ve incir reçelinin tarifi

İncir Reçeli Malzemeleri

1 kilogram incir

1 kilogram toz şeker

4-5 adet karanfil

1 yemek kaşığı limon suyu

4 su bardağı su

İncir Reçeli Nasıl Yapılır?

Önce incirleri soyun ve geniş bir tencerede 20 dakika kaynatın.

Haşlanan incirlerin suyunu süzün, soğuduğunda hafifçe sıkın ve acı suyunu akıtın.

Suyu, şekeri ve karanfili geniş bir tencereye koyup kaynatın. Şeker iyice erisin.

Şerbet koyulaşıp kıvamını alınca incirleri ekleyin ve 25 dakika pişirin.

Son olarak limon suyunu da ekleyip 5 dakika daha pişirin

İncir Reçeli Yapımı İçin Püf Noktaları

Meyveleri toz şekerde bir gece bekletip ondan sonra kaynatmak gerekiyor. Fakat meyveler şurup gibi olsun istiyorsanız da bunun için kullanılan su oldukça önemli bir etken oluyor. Kireçsiz, klorsuz ve dinlenmiş su reçelin lezzetini artırıyor.

Reçel yapacağınız meyvenin üzerinde lekeler varsa geniş ve derin bir şekilde kesilmeli. Aksi takdirde üzerindeki lekeler, çürük veya ezikler koca bir tencere reçelin çöpe gitmesine neden olabilir.

Kaynama esnasında reçelin yüzeyine çıkan köpükleri, kenara alın. Böylece reçeliniz daha berrak olacaktır.

Reçel kısık ateşte kaynatın, bu reçelin kıvamının tam anlamıyla oturması ve lezzetini meyvelerin içine iyice çekmesinin en uygun yoludur.