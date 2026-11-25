İncili Gastronomi Rehberi 2026-2027 ödülleri sahiplerini buldu: İşte Türkiye'nin en iyi restoranları “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Türkiye gastronomisinin en prestijli ödüllerinin verildiği, Hürriyet, Karaca ve Jumbo iş birliğiyle Şölen, Unilever Food Solution’un destekleriyle hayata geçen ‘İncili Gastronomi Rehberi’nin sonuçlarının açıklandığı ödül töreni, sektörün önde gelen isimlerini geceye ev sahipliği yapan The Grand Tarabya Bosphorus’da bir araya getirdi.
Gecede Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Başdanışmanı A. Tayfun Topal, Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu, Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Başkanı Ramazan Cin, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral, Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, Jumbo Genel Müdürü Alper Çelik, Unilever Food Solutions Türkiye Genel Müdürü Oğulcan Oğuzcan, Şölen CEO’su Erdoğan Çoban ve The Grand Tarabya Bosphorus Genel Müdürü Uğur Talayhan’ın yanı sıra birçok önemli isim bir araya geldi.
Türkiye’nin önde gelen restoranlarının ödüllendirildiği gecenin sunuculuğunu Elfin Yüksektepe ve Murat Güloğlu üstlendi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren projenin koordinatörü ve Hürriyet Kelebek yazarı Müge Akgün, sekizincisi yayınlanan rehberin on yıllık yolculuğuna değinirken bu yıl değerlendirme kapsamına alınan yeni şehirlerin önemine de dikkat çekti.
Müge Akgün konuşmasında, “Bu yıl İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Antalya, Adana, Gaziantep ve Bursa olmak üzere sekiz kentin yer aldığı rehberimize Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya da dahil oldu. Güçlü bir gastronomi kültürüne sahip olmalarının yanı sıra 2023 depreminde maddi manevi mağduriyetleri nedeniyle onlara öncelik verdik.
Proje ortağımız Jumbo’nun katkılarıyla başlattığımız 100 yılı geride bırakan restoran ve lezzet duraklarına yer verdiğimiz ‘Asırlık Mekanlar’ bölümümüze üç yeni lezzet noktası daha katıldı. ‘İncili Gastronomi Rehberi Özel Ödülleri’ ile gastronomi kültürüne katkıları olan birbirinden değerli isimleri hatırlamayı ve hatırlatmayı ‘bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.
Gecede konuşma yapan Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Türk gastronomisinin uluslararası alandaki potansiyeline dikkat çekerek, “Demirören Medya ve Hürriyet olarak, İncili Gastronomi Rehberi’ni her yıl aynı heyecan ve gururla sahipleniyoruz. Çünkü bu rehber, sizin hikayenizi dünyaya anlatmanın en güçlü yolu.
Bugün Türk mutfağı dünyada konuşuluyorsa, bu itibar sloganlarla değil; sizin mutfaklarınızda, sizin alın terinizle kazanılıyor. Gastronomi artık bizim için sadece bir kültür değil; Türkiye’nin küresel ölçekte faydalanması gereken güçlü bir gastro ekonomi potansiyeli var. Ancak bu büyük potansiyelin dünyada çok daha fazla tanıtılması gerekiyor. Şeflerimizin yaratıcılığı, restoranlarımızın özgünlüğü ve sektörümüzün tüm paydaşlarının emeği daha da görünür olmalı” ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Başdanışmanı A. Tayfun Topal, “Artık insanlar bir ülkeye sadece denizi, tarihi yerleri ya da otelleri için gitmiyor. Orada ne yiyeceğini, hangi lezzetleri tadacağını da merak ediyor. Çünkü yeme içme kültürü, tatilin önemli bir parçası haline geldi. Biz de gastronomiyi turizmin önemli bir unsuru olarak görüyoruz.
Türkiye bu konuda gerçekten çok şanslı. Çok güçlü ve zengin bir mutfak kültürümüz var. Bizim yapmak istediğimiz de bu zenginliği daha fazla insana göstermek. İncili Gastronomi Rehberi'ni de bu açıdan çok değerli buluyorum. Sekiz yıldır Türkiye'deki iyi restoranları, başarılı şefleri ve mutfağımıza emek veren işletmeleri öne çıkarıyor. İnsanlara yeni lezzetler keşfetmeleri için yol gösteriyor.
Bu yıl Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın da rehbere dahil edilmesi ayrıca önemli. Çünkü bu şehirlerimiz çok güçlü bir mutfak kültürüne sahip. Bu kültürün yaşaması, işletmelerimizin yeniden güçlenmesi, hepimiz için çok değerli. Biz de Bakanlık olarak aynı anlayışla, yerel lezzetlerimizi daha fazla insana ulaştırmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni 32 şehre çıkarıyoruz. Gastronomi de festivalin en önemli parçalarından biri olmaya devam edecek” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, rehberin Türk gastronomisinin gelişimine katkısına ve Anadolu’nun zengin mutfak mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılmasının önemine değinerek, “Bugün rehberin 8. edisyonuna ulaşması bu iş birliğine verdiğimiz önemi gösteriyor. Başından beri bu yolculuğun bir parçası olduğumuzdan dolayı çok gurur ve mutluluk duyuyoruz. Çünkü Türkiye’nin gastronomi mirası, birkaç şehirle sınırlanamayacak kadar köklü ve zengin. Çünkü Türkiye'nin gastronomi zenginliği sadece büyük şehirlerle sınırlı değil. Anadolu'nun çok güçlü bir mutfak mirası var” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Jumbo Türkiye Genel Müdürü Alper Çelik ise konuşmasında rehberin gastronomi kültürüne katkısına ve bu yıl ilk kez verilen Jumbo Zamansız Ustalık Ödülü’ne değinerek, “İncili Gastronomi Rehberi, yalnızca restoranları değerlendiren bir rehber olmanın çok ötesinde kadim Türk mutfak kültürünün gücünü görünür kılan ve gastronomi yolculuğumuza ayna tutan bir kültür projesini temsil ediyor.
Jumbo olarak biz de 79 yıldır sofraların tam kalbinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu köklü yolculukta iyi tasarımın, kalitenin ve ince işçiliğin izini sürerken zamansız tasarımlar anlayışımızla sofralara değer katmaya devam ediyoruz. İşte bu anlayışın ve İncili Gastronomi Rehberi ile paylaştığımız ortak vizyonun bir eseri olarak bu yıl ilk defa verilecek ‘Jumbo Zamansız Ustalık Ödülü’nü hayata geçirdik. Bu ödülle birlikte zamana meydan okuyan ve gastronomiye kalıcı izler bırakan gerçek bir ustalığı onurlandırmak istiyoruz” dedi.
İncili Gastronomi Rehberi 2027 Ödül Töreni’nde restoranlardan balık lokantalarına, et ve kebap mekanlarından sokak lezzetlerine, meyhanelerden yeni açılan adreslere ve bağ rotalarına uzanan geniş bir yelpazede gastronomi dünyasının başarılı temsilcileri ödüllendirildi. Bu yıl rehberde 5 İnci ile derecelendirilen 21 restoran ve 4 İnci almaya hak kazanan 109 restoran ödüllerine kavuştu. Gastronomi kültürünün köklü mirasını yaşatan ‘Asırlık Mekanlar’ özel plaketlerle onurlandırılırken, ‘Proje Ekibi Onur Ödülleri’ ve ‘Zamansız Ustalık Ödülü’ de sahiplerini buldu.
5 İNCİ SAHİBİ MEKANLAR:
7 Mehmet
Altıkapı Antakya
Aheste
Alaf
Arkestra
Casa Lavanda
Havuş
Herise İstanbul
Mikla
Neolokal
Nicole
Seraf Vadi
Sunset Grill & Bar
TURK Fatih Tutak
Ulus 29
Atilla Heilbronn Fine Dining Restaurant
OD Urla
Teruar Urla
Urla Vino Locale
Kitchen Bodrum by Osman Sezener
Maçakızı
4 İNCİ SAHİBİ MEKANLAR:
Aila
Akira Back
Alaz Restaurant
Ali Mürdün Restaurant
Alma Table
Antiochia
Apartıman
Araf İstanbul
Araka
Asmalı Cavit
Asmani
Aşeka Karaköy
Avlu Restaurant
Banyan Restaurant
Barbarossa
Basta! Neo-Bistro
Başkonuş Restoran
Beyti
Bulla
Buono.Italiano
Clove
Çamlıca Restaurant - Malatya Mutfağı
Çok Çok Thai
D Maris Kitchen
D’Breeze
Develi Samatya
Dragon
ESCA
Eskiyer Restaurant
Fauna
Filo D'olio Vadi İstanbul
Foxy Nişantaşı
Frankie İstanbul
Gallada
Girida Port
Hacı Milcan Et Lokantası
Hakkasan Bodrum
Hışvahan
Hiç Lokanta
Hodan
House Of Kamer Restaurant
Hünkar
Isokyo
Itsumi
İsabey Bağları Restaurant
Karaköy Lokantası
Karma Bodrum
Katiphan Maraj Restoran
Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu
Kıyı Restaurant
Kontuar Pera
La Guérite
Lacivert Restaurant
Lokanta 1741
Lokanta by Divan
Lokanta Yoğurt
Lucca
Mahir Lokantası
Mezra Yalıkavak
Mitu Lokanta
Monteverdi Ristorante
Montiano
Mutfak Sanatları Merkezi
Muutto Anatolian Tapas Bar Galataport
Mürver Restaurant
MYK Denizden Bodrum
MYK Restoran By Mehmet Yalçınkaya
Natolia İstanbul
Nazende
Nobu
Octo İstanbul
Okra
Onbaşılar Kebap
Orfoz Restaurant
Orkide Pastane & Restoran
Palude
Pandeli
Papazz Alaçatı
Paper Moon
Park Fora
Q Lounge
Ritmo İstanbul
Ritüel Çeşme
Roka İstanbul
Rüya İstanbul
Shang Palace
Sini Ethnic Omakase
Spago
Sushi Manga
Suvla Bistro & Wine Bar
Şairler Tepesi
Şans Restaurant
Tarihi Hacı Baba Lokantası 1942
Telezzüz
Tere
Terrazza Italia
Tershane Karaköy
The Barn Restaurant
The Rabbit Hole Restaurant
The Red Balloon
Todos Los Dias
Tola Restaurant
Topaz
Trattoria di Kukina
Trilye
Tuti Bodrum
Yazz Collective
Yeni Lokanta
Zuma
ASIRLIK MEKANLAR:
Hayfene 1845 – 181 Yıl / Malatya (Kurucu Hacı Ali Efendi)
Hacı Milcan Et Lokantası 1926 – 100 Yıl / Kahramanmaraş (Kurucu Hacı Milcan Kılınçkıran ve Ali Börekçi)
Üç Yıldız Şekerleme 1926 – 100 Yıl / İstanbul (Kurucu Ahmet Fikri Dörtler)
PROJE EKİBİ ONUR ÖDÜLLERİ:
Ahmet Güzelyağdöken
Anya von Bremzen
Leyla Kılıç
Mehmet Yalçın
Özay Çınar
Somer Sivrioğlu
ZAMANSIZ USTALIK ÖDÜLÜ:
Aret Sahakyan