Türkiye'nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemi olan İncili Gastronomi Rehberi, 2027 yılının öne çıkan restoranlarını The Grand Tarabya Bosphorus’da görkemli bir törenle ödüllendirdi. Hürriyet Gazetesi, Karaca ve Jumbo iş birliğiyle bir yılı aşkın süre boyunca titizlikle ve şeffaflıkla değerlendirilen restoranlar, 4 ve 5 'İnci'lerine kavuştu. ‘Asırlık Mekanlara plaketleri sunulurken ‘Zamansız Ustalık Ödülü’ ve ‘Proje Ekibi Onur Ödülleri’ de sahiplerini buldu.

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Türkiye gastronomisinin en prestijli ödüllerinin verildiği, Hürriyet, Karaca ve Jumbo iş birliğiyle Şölen, Unilever Food Solution’un destekleriyle hayata geçen ‘İncili Gastronomi Rehberi’nin sonuçlarının açıklandığı ödül töreni, sektörün önde gelen isimlerini geceye ev sahipliği yapan The Grand Tarabya Bosphorus’da bir araya getirdi.

Gecede Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Başdanışmanı A. Tayfun Topal, Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu, Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Başkanı Ramazan Cin, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral, Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, Jumbo Genel Müdürü Alper Çelik, Unilever Food Solutions Türkiye Genel Müdürü Oğulcan Oğuzcan, Şölen CEO’su Erdoğan Çoban ve The Grand Tarabya Bosphorus Genel Müdürü Uğur Talayhan’ın yanı sıra birçok önemli isim bir araya geldi.

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Türkiye’nin önde gelen restoranlarının ödüllendirildiği gecenin sunuculuğunu Elfin Yüksektepe ve Murat Güloğlu üstlendi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren projenin koordinatörü ve Hürriyet Kelebek yazarı Müge Akgün, sekizincisi yayınlanan rehberin on yıllık yolculuğuna değinirken bu yıl değerlendirme kapsamına alınan yeni şehirlerin önemine de dikkat çekti.

Müge Akgün konuşmasında, “Bu yıl İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Antalya, Adana, Gaziantep ve Bursa olmak üzere sekiz kentin yer aldığı rehberimize Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya da dahil oldu. Güçlü bir gastronomi kültürüne sahip olmalarının yanı sıra 2023 depreminde maddi manevi mağduriyetleri nedeniyle onlara öncelik verdik.

Proje ortağımız Jumbo’nun katkılarıyla başlattığımız 100 yılı geride bırakan restoran ve lezzet duraklarına yer verdiğimiz ‘Asırlık Mekanlar’ bölümümüze üç yeni lezzet noktası daha katıldı. ‘İncili Gastronomi Rehberi Özel Ödülleri’ ile gastronomi kültürüne katkıları olan birbirinden değerli isimleri hatırlamayı ve hatırlatmayı ‘bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

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Gecede konuşma yapan Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Türk gastronomisinin uluslararası alandaki potansiyeline dikkat çekerek, “Demirören Medya ve Hürriyet olarak, İncili Gastronomi Rehberi’ni her yıl aynı heyecan ve gururla sahipleniyoruz. Çünkü bu rehber, sizin hikayenizi dünyaya anlatmanın en güçlü yolu.

Bugün Türk mutfağı dünyada konuşuluyorsa, bu itibar sloganlarla değil; sizin mutfaklarınızda, sizin alın terinizle kazanılıyor. Gastronomi artık bizim için sadece bir kültür değil; Türkiye’nin küresel ölçekte faydalanması gereken güçlü bir gastro ekonomi potansiyeli var. Ancak bu büyük potansiyelin dünyada çok daha fazla tanıtılması gerekiyor. Şeflerimizin yaratıcılığı, restoranlarımızın özgünlüğü ve sektörümüzün tüm paydaşlarının emeği daha da görünür olmalı” ifadelerini kullandı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Başdanışmanı A. Tayfun Topal, “Artık insanlar bir ülkeye sadece denizi, tarihi yerleri ya da otelleri için gitmiyor. Orada ne yiyeceğini, hangi lezzetleri tadacağını da merak ediyor. Çünkü yeme içme kültürü, tatilin önemli bir parçası haline geldi. Biz de gastronomiyi turizmin önemli bir unsuru olarak görüyoruz.

Türkiye bu konuda gerçekten çok şanslı. Çok güçlü ve zengin bir mutfak kültürümüz var. Bizim yapmak istediğimiz de bu zenginliği daha fazla insana göstermek. İncili Gastronomi Rehberi'ni de bu açıdan çok değerli buluyorum. Sekiz yıldır Türkiye'deki iyi restoranları, başarılı şefleri ve mutfağımıza emek veren işletmeleri öne çıkarıyor. İnsanlara yeni lezzetler keşfetmeleri için yol gösteriyor.

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Bu yıl Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın da rehbere dahil edilmesi ayrıca önemli. Çünkü bu şehirlerimiz çok güçlü bir mutfak kültürüne sahip. Bu kültürün yaşaması, işletmelerimizin yeniden güçlenmesi, hepimiz için çok değerli. Biz de Bakanlık olarak aynı anlayışla, yerel lezzetlerimizi daha fazla insana ulaştırmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni 32 şehre çıkarıyoruz. Gastronomi de festivalin en önemli parçalarından biri olmaya devam edecek” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, rehberin Türk gastronomisinin gelişimine katkısına ve Anadolu’nun zengin mutfak mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılmasının önemine değinerek, “Bugün rehberin 8. edisyonuna ulaşması bu iş birliğine verdiğimiz önemi gösteriyor. Başından beri bu yolculuğun bir parçası olduğumuzdan dolayı çok gurur ve mutluluk duyuyoruz. Çünkü Türkiye’nin gastronomi mirası, birkaç şehirle sınırlanamayacak kadar köklü ve zengin. Çünkü Türkiye'nin gastronomi zenginliği sadece büyük şehirlerle sınırlı değil. Anadolu'nun çok güçlü bir mutfak mirası var” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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Jumbo Türkiye Genel Müdürü Alper Çelik ise konuşmasında rehberin gastronomi kültürüne katkısına ve bu yıl ilk kez verilen Jumbo Zamansız Ustalık Ödülü’ne değinerek, “İncili Gastronomi Rehberi, yalnızca restoranları değerlendiren bir rehber olmanın çok ötesinde kadim Türk mutfak kültürünün gücünü görünür kılan ve gastronomi yolculuğumuza ayna tutan bir kültür projesini temsil ediyor.

Jumbo olarak biz de 79 yıldır sofraların tam kalbinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu köklü yolculukta iyi tasarımın, kalitenin ve ince işçiliğin izini sürerken zamansız tasarımlar anlayışımızla sofralara değer katmaya devam ediyoruz. İşte bu anlayışın ve İncili Gastronomi Rehberi ile paylaştığımız ortak vizyonun bir eseri olarak bu yıl ilk defa verilecek ‘Jumbo Zamansız Ustalık Ödülü’nü hayata geçirdik. Bu ödülle birlikte zamana meydan okuyan ve gastronomiye kalıcı izler bırakan gerçek bir ustalığı onurlandırmak istiyoruz” dedi.

İncili Gastronomi Rehberi 2027 Ödül Töreni’nde restoranlardan balık lokantalarına, et ve kebap mekanlarından sokak lezzetlerine, meyhanelerden yeni açılan adreslere ve bağ rotalarına uzanan geniş bir yelpazede gastronomi dünyasının başarılı temsilcileri ödüllendirildi. Bu yıl rehberde 5 İnci ile derecelendirilen 21 restoran ve 4 İnci almaya hak kazanan 109 restoran ödüllerine kavuştu. Gastronomi kültürünün köklü mirasını yaşatan ‘Asırlık Mekanlar’ özel plaketlerle onurlandırılırken, ‘Proje Ekibi Onur Ödülleri’ ve ‘Zamansız Ustalık Ödülü’ de sahiplerini buldu.

5 İNCİ SAHİBİ MEKANLAR:

7 Mehmet

Altıkapı Antakya

Aheste

Alaf

Arkestra

Casa Lavanda

Havuş

Herise İstanbul

Mikla

Neolokal

Nicole

Seraf Vadi

Sunset Grill & Bar

TURK Fatih Tutak

Ulus 29

Atilla Heilbronn Fine Dining Restaurant

OD Urla

Teruar Urla

Urla Vino Locale

Kitchen Bodrum by Osman Sezener

Maçakızı

4 İNCİ SAHİBİ MEKANLAR:

Aila

Akira Back

Alaz Restaurant

Ali Mürdün Restaurant

Alma Table

Antiochia

Apartıman

Araf İstanbul

Araka

Asmalı Cavit

Asmani

Aşeka Karaköy

Avlu Restaurant

Banyan Restaurant

Barbarossa

Basta! Neo-Bistro

Başkonuş Restoran

Beyti

Bulla

Buono.Italiano

Clove

Çamlıca Restaurant - Malatya Mutfağı

Çok Çok Thai

D Maris Kitchen

D’Breeze

Develi Samatya

Dragon

ESCA

Eskiyer Restaurant

Fauna

Filo D'olio Vadi İstanbul

Foxy Nişantaşı

Frankie İstanbul

Gallada

Girida Port

Hacı Milcan Et Lokantası

Hakkasan Bodrum

Hışvahan

Hiç Lokanta

Hodan

House Of Kamer Restaurant

Hünkar

Isokyo

Itsumi

İsabey Bağları Restaurant

Karaköy Lokantası

Karma Bodrum

Katiphan Maraj Restoran

Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu

Kıyı Restaurant

Kontuar Pera

La Guérite

Lacivert Restaurant

Lokanta 1741

Lokanta by Divan

Lokanta Yoğurt

Lucca

Mahir Lokantası

Mezra Yalıkavak

Mitu Lokanta

Monteverdi Ristorante

Montiano

Mutfak Sanatları Merkezi

Muutto Anatolian Tapas Bar Galataport

Mürver Restaurant

MYK Denizden Bodrum

MYK Restoran By Mehmet Yalçınkaya

Natolia İstanbul

Nazende

Nobu

Octo İstanbul

Okra

Onbaşılar Kebap

Orfoz Restaurant

Orkide Pastane & Restoran

Palude

Pandeli

Papazz Alaçatı

Paper Moon

Park Fora

Q Lounge

Ritmo İstanbul

Ritüel Çeşme

Roka İstanbul

Rüya İstanbul

Shang Palace

Sini Ethnic Omakase

Spago

Sushi Manga

Suvla Bistro & Wine Bar

Şairler Tepesi

Şans Restaurant

Tarihi Hacı Baba Lokantası 1942

Telezzüz

Tere

Terrazza Italia

Tershane Karaköy

The Barn Restaurant

The Rabbit Hole Restaurant

The Red Balloon

Todos Los Dias

Tola Restaurant

Topaz

Trattoria di Kukina

Trilye

Tuti Bodrum

Yazz Collective

Yeni Lokanta

Zuma

ASIRLIK MEKANLAR:

Hayfene 1845 – 181 Yıl / Malatya (Kurucu Hacı Ali Efendi)

Hacı Milcan Et Lokantası 1926 – 100 Yıl / Kahramanmaraş (Kurucu Hacı Milcan Kılınçkıran ve Ali Börekçi)

Üç Yıldız Şekerleme 1926 – 100 Yıl / İstanbul (Kurucu Ahmet Fikri Dörtler)

PROJE EKİBİ ONUR ÖDÜLLERİ:

Ahmet Güzelyağdöken

Anya von Bremzen

Leyla Kılıç

Mehmet Yalçın

Özay Çınar

Somer Sivrioğlu

ZAMANSIZ USTALIK ÖDÜLÜ:

Aret Sahakyan