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Haber Giriş: 19.11.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

İlk kez 56 yıl önce üretildi, Sinop'un simgelerinden biri haline geldi

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İlk kez 56 yıl önce üretildi, Sinop'un simgelerinden biri haline geldi
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Sinop'ta 56 yıl önce iki tartolet arasına hafif krema ve üzeri çikolatayla kaplanıp, fıstık serpilerek üretilen ‘prenses tatlısı', ilgi odağı oluyor. Kentin simgesi olan tatlı, sipariş üzerine yurt dışına da gönderiliyor.

Sinop'ta, 1925 yılında kurulan Şen ailesine ait asırlık pastanede, 56 yıl önce bir tatlı üretildi.

'Prenses' adı verilen tatlının ünü günümüze kadar ulaşarak, kentin yöresel tatlı lezzetleri arasına girdi.

35 yıldır işletmede personel olarak görev yapan Ayhan Kaynar tatlının yarım asır önce yapıldığını belirterek, "İşletmenin sahibi ve bir çalışanı, yıllar önce yeni bir lezzet üzerinde çalışma yapmış ve bu tatlıyı bulmuşlar. 56 yıldır aynı şekilde bu ürünü yapmaya devam ediyoruz. Bu lezzetin bize ait olduğuna dair tescilini de yaptık. Gurmeler de, bu lezzete, çeşitli dergilerde tanıttı ve herkes artık prenses tatlısını biliyor” dedi.

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