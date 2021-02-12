İlk defa mutfağa girenler bile yapabilir! Burcu Eminoğlu'ndan nefis Sevgililer Günü tarifleri

Özel günlerden biri daha geldi çattı ve biz maalesef restoranlar kapalı olduğu için Sevgililer Günü'nü evlerde kutlayacağız. Ben her zaman evde hazırlanmış sofraları tercih eden taraftayım aslında. O yüzden hiç moralimizi bozmadan, sizlere şahane bir sevgililer günü menüsü oluşturdum. Uçuk kaçık olmayan, ama kutlama havası olan lezzetleri bir arada kullanmaya çalıştım, en güzel tarafı da ilk defa mutfağa girecekseniz bile rahatlıkla uygulayabileceğiniz kolaylıkta tarifler seçtim. Umarım dener ve beğenirsiniz, güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle, şimdiden hepinize afiyet olsun.