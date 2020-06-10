İki peynirli mac and cheese tarifi

Derin bir tencerede suyu kaynatıp makarnayı bildiğiniz gibi pişirin ve süzün.

Tereyağını sos tenceresinde eritip içine unu ilave edin ve rengi dönene kadar kavurun.

Soğuk sütü una azar azar ilave edip topaklanmaması için karıştırın.

Tuz, karabiberi ve muskat rendesini de ekleyip kısık ateşte 5 dakika daha kaynatın.

Sosun ılınmasını 3-4 dakika bekledikten sonra içine hardalı ve rendelenmiş peynirleri ekleyin.

Peynirleri sosun içinde karıştırarak eritin.

Makarnayı sosla harmanlayıp tüm malzemeyi fırın kabına boşaltın ve üzerini düzeltin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın ve makarnanızı 20 dakika kadar fırınlayın.

Üzeri kızardığında alıp biraz ılınınca üzerine kıyılmış maydanoz serperek servis edin.