İki peynirli mac and cheese tarifi
İngilizce "makarna ve peynir" anlamına gelen mac and cheese'i bol peynirli fırın makarna olarak özetlemek mümkün. Filmlerde ve televizyon dizilerinde sık sık karşımıza çıkan mac and cheese'i siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. İki farklı peyniri bir araya getiren mac and cheese tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 paket küçük taneli makarna
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı soğuk süt
- 1 tatlı kaşığı hardal
- 1 adet yumurta sarısı
- 1,5 su bardağı rendelenmiş cheddar
- Yarım su bardağı toz parmesan
- Yarım çay kaşığı tuz
- Çeyrek çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı muskat rendesi
İki peynirli mac and cheese tarifi Nasıl yapılır?
Derin bir tencerede suyu kaynatıp makarnayı bildiğiniz gibi pişirin ve süzün.
Tereyağını sos tenceresinde eritip içine unu ilave edin ve rengi dönene kadar kavurun.
Soğuk sütü una azar azar ilave edip topaklanmaması için karıştırın.
Tuz, karabiberi ve muskat rendesini de ekleyip kısık ateşte 5 dakika daha kaynatın.
Sosun ılınmasını 3-4 dakika bekledikten sonra içine hardalı ve rendelenmiş peynirleri ekleyin.
Peynirleri sosun içinde karıştırarak eritin.
Makarnayı sosla harmanlayıp tüm malzemeyi fırın kabına boşaltın ve üzerini düzeltin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın ve makarnanızı 20 dakika kadar fırınlayın.
Üzeri kızardığında alıp biraz ılınınca üzerine kıyılmış maydanoz serperek servis edin.