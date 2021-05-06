Iğdır yemekleri - Iğdır'da ne yenir ve neyi meşhur? Iğdır mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Iğdır yöresinin de kendine özgü farklı lezzetleri bulunmaktadır. Iğdır'da bulunan yöresel yemekler ve yöresel tatlılar sizin de oldukça fazla seveceğiniz lezzetler arasında yer alacaktır. Iğdır iline gittiğiniz de neler yiyebileceğiniz hakkında bilgi sahibi olarak daha kolay bir şekilde seçim yapabilirsiniz.

Meşhur Iğdır Yemekleri - Iğdır Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Kuymak

Bozbaş Yemeği

Kavut

Ekşili Pilav

Tapan

Taş Köfte

Paça

Tavuk Şorva

Kaysafa

Hörre

Helise

Katlet

Cılvır

Patlıcan Reçeli

Sütlü Pilav

Kuymak

Kuymak oldukça lezzetli olan yöresel bir lezzet olarak bilinmektedir. Kuymak Iğdır'da bulunan kişilerin mutlaka denemesi gereken farklı bir tatlı çeşididir. Tereyağ, un ve kepleme kullanılarak hazırlanan tatlının içine eklenen farklı baharatlar ile hazırlanmakta olan bir tatlıdır.

Bozbaş Yemeği

Bozbaş yemeği, Iğdır yöresine özgü bir lezzet olarak bilinmektedir. Haşlanan nohutların kuzu eti ile birleşerek hazırlandığı bir yemektir. Servis esnasında yufkaların üzerine koyularak sunum yapılır.

Kavut

Kavut unu ile hazırlanmakta olan yöresel bir tatlı olan kavut, Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde geçmekte olan tatlıdır. Tereyağı, ceviz ve bal eklenerek yapılan kavut tatlısı Iğdır'a gelen kişilerin denemesi gereken lezzetler arasında yer almaktadır.

Ekşili Pilav

Ekşili pilav, Iğdır yöresinin yöresel lezzetleri arasında yer alan ve oldukça sevilen bir yemek olarak bilinmektedir. Ekşili pilavın iki farklı şekilde yapılması mümkündür. Kavrularak yapıldığı gibi süzülerek de yapılabilen bir yemektir. Pilav piştikten sonra üzerine son olarak et ile hazırlanan sosu da döküldükten sonra servise hazır hale getirilir.

Tapan

Tapan, Iğdır ilinin yöresel ekmeği olarak bilinmektedir. Un, maya, süt ve tuz kullanılarak hazırlanan hamurun pişirilmesi ile yapılmaktadır. Tapan ekmeği, lavaşa benzeyen bir yapıya sahiptir. Hamur mayası geldikten sonra çok ince bir şekilde açılır ve tandır üzerinde pişirilir.

Taş Köfte

Kemiksiz etin dövülmesi ile hazırlanan taş köfte son derece farklı bir yöresel lezzet olarak bilinmektedir. Köfteler yuvarlak bir şekilde hazırlandıktan sonra soğan ve patatesle birlikte pişirilir. Sulu bir yemek olarak tüketilen taş köfte yöreye gelen ziyaretçiler tarafından sevilerek tüketilmektedir.

Paça

İnek veya koyun ayakları kullanılarak hazırlanan bir et yemeği olan paça, sarımsak ve limon ile birlikte yapılan bir çeşit çorba olarak bilinmektedir.

Tavuk Şorva

Iğdır yöresinde sıklıkla yapılmakta olan et yemeklerinden birisi olan Tavuk şorva oldukça lezzetlidir. Baharatlanan tavuk ve patateslerin içerisine isteğe göre nohut veya lepe eklenerek yapılan bir çeşit et yemeğidir.

Kaysafa

Özellikle kış mevsiminde tüketilmesi tercih edilen bir tatlı olarak bilinen kaysafa tatlısının yapımı da son derece kolaydır. Kuru kayısı kullanılarak yapılan tatlının Iğdır iline ait yöresel bir tatlı olduğu söylenebilir.

Hörre

Iğdır'da sık olarak yapılan çorbalar arasında yer almaktadır. Sütün içerisine un ve tuz eklenerek pişirilen çorba Iğdır yöresinde sıklıkla tüketilen bir çorba olarak bilinmektedir.

Helise

Güveçte pişirilerek hazırlanan bir çeşit et yemeği olarak bilinmektedir. Yarmanın güveçte pişirildikten sonra tavuk eti ile harmanlanması ile ortaya çıkan bir yemektir. Farklı yörelerde de benzerleri bulunmaktadır.

Katlet

Sevilerek tüketilen et yemekleri arasında bulunmakta olan katlet sıklıkla tüketilmektedir. Kıyma, patates ve soğan ile yapılan yemek Iğdır'a has lezzetler arasında yer almaktadır.

Cılvır

Yapımında kullanılan temel malzemeler pirinç ve kazayağı olarak ifade edilebilir. Pişirilen malzemelerin üzerine son olarak yumurta kırılır ve biraz da margarin eklenerek pişmeye bırakılır.

Patlıcan Reçeli

Patlıcanı birçok farklı şekilde tüketmeye alışkın olsak bile çoğu kişi tarafından hiç denenmemiş lezzetlerden birisi de patlıcan reçeli olarak ifade edilebilir. Iğdır yöresinde yapılmakta olan patlıcan reçeli, şehirde yaşayan kişiler tarafından oldukça fazla sevilerek tüketilmekte olan bir reçel türüdür.

Sütlü Pilav

Iğdır yöresinde sevilerek tüketilen yöresel tatlar arasında bulunan sütlü pilav, şehre gelen ziyaretçiler tarafından da sevilerek tüketilmekte olan bir pilav türüdür.