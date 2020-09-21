İçli köfte nasıl yapılır? İşte içli köfte tarifi ve malzemeleri

İçli köftenin nasıl yapıldığı araştırılan konular arasında bulunuyor. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan içli köftenin yapımı ve malzemeleri yoğun ilgi görüyor. Sevilen lezzet suda ya da yağda pişirilebiliyor. İşte püf noktaları ile içli köftenin tarifi

İÇLİ KÖFTE TARİFİ VE MALZEMELERİ

İç harcı için gerekli malzemeler

250 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1/3 demet maydanoz, 100 gram ceviz

Dış kaplaması için gerekli malzemeler

2 su bardağı ince bulgur, 100 gram kıyma, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 çay kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı un

İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Soğanları ince ince doğrayın ve sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun. Soğanlara kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Onlar kavrulurken maydanozları ince ince doğrayın, cevizleri irice dövün. Kıyma kavrulunca ocaktan alıp salça, ceviz ve maydanozu ilave edin. İç harcınız hazır! Dış kaplama için bulgur ve kıymayı bir araya getirin ve karıştırın. Salça, tuz ve unu da ilave edin. Elinizi arada ıslatarak macun kıvamında bir malzeme elde edene kadar hepsini yoğurun. Bu malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp başparmağınızın etrafına sararak minik kesecikler elde edin. Kıymalı harçtan bu keselerin içine doldurup parmak uçlarınızla toparlayarak ağzını kapatın. Köfteleriniz hazır. Damak zevkinize göre tuzlu suda makarna haşlar gibi haşlayabilir ya da kızgın yağda kızartabilirsiniz. Afiyet olsun…

PÜF NOKTALARI

İçli köfte harcı için orta yağlı bir kıyma kullanmak gerekir. Kasabınıza içli köfte yapacağınızı söylediğinizde size yardımcı olacaktır ancak etinizi kendiniz almanız gerekirse koyun-kuzu karışık bir kıymayı ya da dana döşü tercih edebilirsiniz.

Harcın bir diğer olmazsa olmazı da soğandır. Küp küp yemeklik doğradığınız soğanları içli köfte harcı için iyice kavurun. Bu esnada ocağın altını çok fazla açmayın. Soğan ve kıyma iyice kavrulunca tencereyi ateşten alın ve içine tuzunu ve diğer baharatlarını ekleyin.

İçli köfte harcınıza maydanoz gibi bir yeşillik koyacaksanız, ölmemeleri için soğuduktan sonra eklemelisiniz. Mümkünse harcınızı birkaç saat önceden hazırlayıp iyice dinlendirilir.

İçli köfte suda ya da yağda pişirilebilir. Ancak hangisi olursa olsun mutlaka köftelerinizi içine atmadan önce sıvınızın iyice ısınmasına dikkat edin. Bu sayede köftelerinizin dış yüzeyi aniden sertleşecek ve patlama ya da dağılma ihtimali azalacaktır.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da çok fazla içli köfteyi aynı anda suya ya da yağa atmamaktır. Bu durumda yağın ısısı düşer ve köftelerinizin pişme süresi uzar, dış yüzeyleri hamurlaşır. Köfteleri kızartma tenceresinden ya da tavasından delikli kepçeyle çıkarmak da dış yüzeylerinin hasar görmesini önlemek için dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır.