İçli köfte nasıl kızartılır? İçli köfte yağda kaç dakika kızartılmalı?

İçli köfte ülkemizin pek çok yöresinde sevilerek yapılan ve tüketilen bir köftedir. Bulgur ile kıymanın eşsiz uyumu ile bambaşka bir lezzet olarak damakları şenlendiren özel bir yöresel yemektir. İçli köfte haşlama ya da kızartma şeklinde ikramı olan tadına doyum olmayan bir köfte çeşidi olarak bazen ana yemek bazen ara sıcak olarak yenilmektedir. İçli köftenin istenilen lezzet ve kıvamda olması için kullanılan ürünlerin seçimi kadar tariflere uygun şekilde ve el becerisi ile yapılması da etkili olmaktadır. İçli köfte tarifleri yapılması emek isteyen özel tarifler arasında göze çarpmaktadır.

İçli Köfte Nasıl Kızartılır?

İçli köftenin yapımından sonra kızartılarak pişirilmesi yöntemi tercih edildiğinde bu özel lezzetin nasıl kızartılması gerektiği merak edilmektedir. Özenle hazırlanan içli köfteler bol sıvı yağda kızartılmalıdır. Kızartılmalarında derin bir tencere kullanımı tavsiye edilmektedir. İçli köfteleri pişirme aşamasında çok fazla karıştırmamaya dikkat edilmelidir. Köfteler pişerken fazla müdahale edilmemesi pişirilen köftelerin dağılması ihtimalini önler. Bol yağda ve derin tencerede pişirilmesi önerilen içli köftenin orta derecede kızgın bir yağın içerisinde kızartılması halinde leziz köfteler elde edilmektedir.

İçli Köfte Yağda Kaç Dakika Kızartılmalı?

İçli köftelerin bol yağda kızartılması üzerinde durulurken köftelerin pişirme süresi de köftelerin kızartılması aşamasında önemli püf noktaları arasında yer almaktadır. İçli köftelerin istenilen düzeyde pişirilmesi için köftelerin renginin koyu renk alana kadar kızartma işlemine devam edilmesi gerekmektedir. İçli köfteler kızdırılan yağda yaklaşık olarak 5 dakikada kızarmaktadır. Kızaran içli köfteler yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alınmaktadır. Her tarafının eşit şekilde kızarması içli köftelerin piştiğini gösterir.

İçli Köfte Tarifi

İçli köfte tarifinde köftenin içi ve hamuru olmak üzere iki aşamalı bir hazırlık işlemi yapılır. İçli köftenin içi için; derin bir tencerenin içerisine kıyma, tereyağı ile tuz konulur. Kıyma suyunu salıp çekinceye kadar kaşıkla ezilerek kavrulur. İnce küp biçiminde doğranmış soğanlar eklenerek kavurmaya devam edilir. Daha sonra salça ile baharatlar eklenir ve birkaç defa kaşıkla karıştırılır. Ocaktan alınan karışıma en son olarak ceviz ilave edilerek karıştırma işlemi yapılır ve soğumaya bırakılır.

İçli köftenin hamurunun yapılışında öncelikle bulgur derin bir kaba alınır ve sıcak su ile ıslatılır. Üzeri kapatılarak ortalama 10 dakika kadar beklemeye alınır. Üzerine baharatlar, tuz, salça, belli büyüklükte bir kıyma parçası ve yumurta eklenir. Sonrasında un azar azar eklenerek karışım yoğurulur. Yoğurma sürecinde ara ara karışımın üzerine su dökülerek ele yapışmayan ve açılmaya elverişli bir hamur elde edinceye kadar yoğurmaya devam edilir. Hamur orta sertlikte olmalıdır.

Kıvamı tutan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparılır. Avuçta yuvarlanan bu parçalarda suya batırılan elin işaret ya da başparmağı kullanılarak hamurun ortasına bastırılır. Sonra hafif hareketler ile eldeki hamur avuçta çevrilerek bir yandan da parmak ile açılarak hamur inceltilerek büyütülür. Açılan hamurun ortasına 2 tatlı kaşığı kadar kıymalı harç konulur. Açık olan ağız kısmı sonrasında işaret ile başparmak arasında yavaşça sıkıştırılarak üst bölümü kapatılır. Tüm hamur parçaları teker teker bu şekilde açılıp içi doldurularak kapatılır.