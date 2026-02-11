search__icondelete
Hürriyet LezizzTariflerİç pilav tarifi (Videolu)
#iç pilav tarifi#iç pilav nasıl yapılır?#iç pilav malzemeleri#iç pilav için videolu tarifi#iç pilav
İç pilav tarifi (Videolu)

İç pilav tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Geleneksel sofraların en özel lezzetlerinden biri olan iç pilavı, tam kıvamında pişen ve tane tane dökülen pirinciyle mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz. Kuş üzümü, dolmalık fıstık ve baharatların pirinçle buluştuğu bu tarif, hem et yemeklerinin yanına çok yakışır hem de tek başına doyurucu bir öğün olur. İster misafir sofralarınızda ister günlük öğünlerinizde tercih edebileceğiniz, iştah açıcı enfes seçeneklerinden biridir. İşte, videolu anlatımıyla iç pilav tarifi ve malzemeleri...

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:
İç pilav tarifi (Videolu)
Video Thumbnail
İç pilav tarifi (Videolu)
İç pilav tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 5 yemek kaşığı sıvı yağı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 su bardağı pirinç
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 3 su bardağı su
  • İsteğe göre 3-4 dal dereotu
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Pirinci bol suda nişastasından arındırana kadar yıkayın. Kuş üzümlerini ılık suda bekletin. Soğanı ince ince doğrayın.
  2. Kavurma aşaması
    Pilav tenceresine sıvı yağı ekleyin. Soğanları yağa ilave edip saydamlaşana kadar kavurun. Fıstıkları ekleyin ve hafif renk alana kadar kavurun. Pirinçleri ekleyip kısık ateşte kavurmaya devam edin.
  3. Pişirme aşaması
    Kuş üzümü, tuz, baharatları ve tereyağını ekleyip karıştırın. Suyunu ilave edip kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirin.
  4. Servis aşaması
    İsteğe göre kıyılmış dereotu ile harmanlayıp üzerine dereotu serpiştirerek servis edebilirsiniz.
  5. Afiyet olsun!
Kapat