Geleneksel sofraların en özel lezzetlerinden biri olan iç pilavı, tam kıvamında pişen ve tane tane dökülen pirinciyle mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz. Kuş üzümü, dolmalık fıstık ve baharatların pirinçle buluştuğu bu tarif, hem et yemeklerinin yanına çok yakışır hem de tek başına doyurucu bir öğün olur. İster misafir sofralarınızda ister günlük öğünlerinizde tercih edebileceğiniz, iştah açıcı enfes seçeneklerinden biridir. İşte, videolu anlatımıyla iç pilav tarifi ve malzemeleri...