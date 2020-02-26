İç bakla salatası tarifi

Baklaları yıkayın ve üzerini geçecek kadar su ilave edip haşlayın.



Ardından baklalar haşlanınca soğuk suda bekletin.



Kabuklarını soyduğunuz domates ve taze soğanı küçük küçük doğrayın.



Sarımsağı da rendeleyin.

Dereotunu da ince ince kıyın.



İç baklaların kabuklarını soyun.

Hazırladığınız tüm malzemeleri bir kaseye alın.

Üzerine tuz, zeytinyağı ve limon suyunu da ekleyip karıştırın.

Afiyet olsun...