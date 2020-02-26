İç bakla salatası tarifi
Sağlık için oldukça faydalı olan iç bakla, ana yemeklerde olduğu gibi salatalarda da kullanılıyor. Üstelik çok doyurucu ve besleyici olduğu için tarif listelerinin favorisi. Siz de enfes bir iç bakla salatası denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
- Çiğ
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 300 gram taze iç bakla
- 3-4 dal taze soğan
- 2 adet domates
- Bir tutam dereotu
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak
- Yarım limon
- Tuz
İç bakla salatası tarifi nasıl yapılır?
Baklaları yıkayın ve üzerini geçecek kadar su ilave edip haşlayın.
Ardından baklalar haşlanınca soğuk suda bekletin.
Kabuklarını soyduğunuz domates ve taze soğanı küçük küçük doğrayın.
Sarımsağı da rendeleyin.
Dereotunu da ince ince kıyın.
İç baklaların kabuklarını soyun.
Hazırladığınız tüm malzemeleri bir kaseye alın.
Üzerine tuz, zeytinyağı ve limon suyunu da ekleyip karıştırın.
Afiyet olsun...