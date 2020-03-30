İade-i itibar tarifi: Supya yahnisi

Supya, genellikle sübye olarak bilinen mürekkep balığıdır. (Esasen sübye, nişastalı besinlerden elde edilen bir kıvam artırıcı, yanı sıra Sefarad Musevilerinin bir içeceğine verilen isimdir). Supya adını mürekkep anlamına gelen sepya/sephia'dan alır. Aslında bir balık değildir, ahtapot ve kalamarın da içinde bulunduğu familyaya ait yumuşakçalardan bir deniz canlısıdır.

Ahtapot ve kalamarın masalardaki şanlı yerlerinin aksine, tüm lezzetine rağmen bana göre hak ettiği değeri görmemiş bir deniz ürünüdür. Umuyorum bu tarifimi denedikten sonra kendisini bolca değerlendirirsiniz.

Benim mutfağımda yeri ayrıdır. Zira içinde yer alan mürekkep kesesi, gıda boyası olarak kullandığım en “derin” siyah renge sahip malzemeyi barındırır. Özellikle deniz ürünlü tabaklarda altın değerinde bir renk sağlayıcıdır. Hamur boyamak için de ideal bir üründür.

Ayrıca, kalamar ve ahtapotun yüksek fiyatının aksine, oldukça uygun fiyata satın alıp, kendisine mutfağınızda sıklıkla yer verebilirsiniz

Bu tarifimiz çokça farklı lezzetin bir arada damağına gelmesinden hoşlananlar ve deniz ürünü meraklıları için biçilmiş kaftan. Zira hiç su eklenmeden pişirildiği için mis gibi deniz ürünü tadını, acı sevenler için arkadan ufak ufak hissedilen acıyı, baharat severler için baskınca tarhun, “Ben kimim?” diyen karabiber tadını alabileceğiniz bir şölen.

İPUCU: Supya ya da kalamar ile haşır neşir olma geçmişiniz varsa, balığı temizlenmemiş halde alıp, mürekkep kesesini, patlatmadan buzlukta muhafaza edin. Dilediğiniz zaman çözülmesini sağlayıp renklendirici olarak kullanabilirsiniz.

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)

1 kilogram temizlenip şeritler halinde kesilmiş supya

2 adet olgun domates ya da yarım kavanoz doğranmış domates (rende olmamalı)

1 adet piyazlık doğranmış iri soğan

2 adet acı sivri biber

4 adet tatlı biber

1 demet kıyılmış maydanoz

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı tarhun otu

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1/4 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

NASIL YAPILIR?

Düdüklü tenceremize zeytinyağımızı ekleyelim. Yağımız ısınınca piyazlık doğradığımız soğanlarımızı ve çekirdeklerini çıkartıp doğradığımız biberlerimizi de ekleyerek kavuralım.

Biber ve soğanlarımız hafifçe öldükten sonra tuzumuzu ekleyelim.

Bu esnada ateşin altını açalım. Harlandıktan sonra supyalarımızı ve şekeri ekleyip, sıklıkla karıştırarak, su salmasına izin vermeden kavuralım.

Tane karabiberleri ve tarhun otunu ekledikten sonra birkaç kez daha çevirip, sirke ve domatesleri ekleyip düdüklünün kapağını kapatalım.

25 dakika sonra kapağını açalım. Henüz sıcakken sarımsakları ekleyip karıştıralım.

Servis edeceğimiz kaba aldıktan sonra, ılık iken maydanozlarımızı ekleyelim.

Ilık servis edip, suyuna bolca ekmek batırarak yiyelim :)

HAMİŞ: Supyanın muhteşem bir renk değiştirme yeteneği olduğunu ve denizlerin bukalemunu olarak adlandırıldığını biliyor muydunuz?