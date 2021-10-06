Hünnap meyvesi nasıl kurutulur? Evde yaş hünnap nasıl saklanır ve kurutma işlemi nasıl yapılır

Hünnap güneydoğu Avrupa'dan Çin'e özgüdür ve 4.000 yıldan fazla bir süredir yetiştirilmektedir. Bilinene göre yüzden fazla çeşidi bulunmaktadır.

Hünnap Meyvesi Nasıl Kurutulur?

Hünnap meyvesi amino asitler, yüksek seviyelerde C vitamini (diğer birçok meyvedeki seviyenin 100 katı), B vitamini, sağlıklı yağ asitleri, polisakkaritler, flavonoidler, demir, potasyum, kalsiyum, çinko ve yüksek seviyelerde biyoaktif bileşiklerle doludur. Sağlık açısından oldukça faydalı olan bu meyveyi herkes severek tüketmektedir. Fakat çoğu kez uzun raf ömrüne sahip değildir. Bu yüzden de kurutma işlemi meyvenin uzun sürelerde tüketilmesine izin verir.

Hünnap meyvesi taze haliyle uzun süre dayanmaz. Hünnap hasadınızı uzun süreli depolama için korumak ve lezzetini yoğunlaştırmak için kurutmak gerekmektedir. Kurutulmuş hünnapların tadı da tıpkı tazesi gibidir. Meyveyi kurutmak için;

Hünnap Kurutma İşlemi Nasıl Yapılır?

Su dolu bir tencereyi kaynatın ve meyveleri içine 1-2 dakika daldırın. Onları hemen bir kase soğuk ya da buzlu suya aktarın. Kabuklar çatlayarak açılacak ve meyveyi kurumaya daha elverişli hale getirecektir.

Hünnapları eşit miktarda limon suyu ve soğuk su ile doldurulmuş bir cam ya da paslanmaz çelik kapta bekletin. Meyvelerin tamamen suya battığından emin olun. En az 10 dakika bekletin ve ardından oluklu bir kaşıkla kaseden çıkarın. Hünnapları bir havluya eşit şekilde yerleştirin ve fazla suyu boşaltın. Kesinlikle gerekli olmasa da, bu adım kurutulmuş meyvenin raf ömrünü uzatır.

Meyveyi bir kurutma kağıdına eşit olarak yayın. Meyvelerin birbirine değmediğinden emin olun, ardından bir gıda kurutucuda ya da fırında 140 F'de yavaşça kurutun. Fırınınızın en düşük ayarı çok yüksekse, kullanın ancak kapağı açın. Alternatif olarak, hünnapları metal bir çerez tabakasına koyabilir, tabakayı bir havluyla örtebilir ve radyatörünüzün üstüne yerleştirebilirsiniz.

Meyveleri sık sık kontrol edin, eşit şekilde kuruduklarından ve küflenmediklerinden emin olmak için çevirin. Kuruma süresi, meyvenin büyüklüğüne, nem seviyesine ve ısı kaynağının sıcaklığına ve kıvamına bağlı olarak altı ila 36 saat arasında olabilir. Hünnaplar, derileri köseleştiğinde kurudur.

Hünnaplar kuruduktan sonra, dört ila 10 gün boyunca gevşek bir şekilde paketlenmiş bir kağıt torba ya da cam kavanozda saklayın. Meyveleri eşit bir şekilde kurutmayı bitirmek ve nem ya da küf cepleri oluşturmamaları için ayırmak için kabı her gün sallayın. Meyveler tamamen kuruduktan sonra plastik torbalara ya da hava geçirmez bir kaba aktarabilirsiniz.

Hünnaplar kurutularak yenebilir ya da tatlılarda kullanılmak üzere yeniden hazırlanabilir. Hem tuzlu hem de tatlı bir atıştırmalık isterseniz üzerine tuz ekleyin. Hünnapları yeniden oluşturmak için, dolgun ve nemli hale gelene kadar en az bir saat ılık suda bekletmek gerekmektedir. Bu çok yönlü meyveler tatlılara dönüştürülebilir, dolmalarda kullanılabilir ya da kurutulup atıştırmalık olarak yenebilir.

Evde Yaş Hünnap Nasıl Saklanır?

Yaş hünnapları evde saklayabilmeniz için ilk olarak; taze ve kusursuz olanları seçmeniz gerekmektedir. Hünnap bir zeytin büyüklüğünde ya da küçük bir hurma büyüklüğünde olmalı ve boyutuna göre ağır olmalıdır. Bu tip hünnaplar çok daha fazla raf ömrüne sahip olacaktır. Olgun meyve kısa süre içerisinde çürür. Ham denecek düzeydeki hünnapları seçtikten sonra bunları hava geçirmez bir kap içerisine yerleştirin ve sıkı sıkı kapatın. Daha sonra buzdolabınızda uzun bir süre saklayabilirsiniz.