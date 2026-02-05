search__icondelete
Hürriyet LezizzTariflerHünkar beğendi tarifi (Videolu)
#hünkar beğendi#hünkar beğendi tarifi#hünkar beğendi malzemeleri#hünkar beğendi nasıl yapılır?#hünkar beğendi için videolu tarifi
Hünkar beğendi tarifi (Videolu)

Hünkar beğendi tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Geleneksel mutfağın en sevilen ve doyurucu yemeklerinden biri olan hünkar beğendi, közlenmiş patlıcanın lezzeti ve ağır ateşte lokum gibi pişen etiyle sofrada tam bir ziyafet havası estiriyor. Beğendisinin yumuşacık kıvamı, her lokmada damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Sunumuyla da çok beğenilen bu tarif, kalabalık misafir sofralarına çok yakışıyor. İşte, tadına bakan herkesin bir tabak daha yemek isteyeceği hünkar beğendi için videolu tarifi ve malzemeleri...

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:
Hünkar beğendi tarifi (Videolu)
Video Thumbnail
Hünkar beğendi tarifi (Videolu)
Hünkar beğendi tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 500 gram dana kuşbaşı
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 2-3 adet sivri biber
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet büyük boy domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Beğendi için:

  • 3 adet bostan patlıcanı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay bardağı süt
  • Yarım su bardağı kaşar peyniri
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
Nasıl Yapılır
  1. Patlıcanların hazırlanması
    Patlıcanları yıkayın ve bıçakla birkaç yerinden kesik atıp fırınlayın. Yumuşadıktan sonra kabuğunu soyup doğrayın.
  2. Beğendinin hazırlanması
    Uygun bir tencereye tereyağını ekleyip eritin ve ununu ilave ederek kavurun. Patlıcanları ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra süt ve baharatları ilave edin. Kaşar peynirini ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın.
  3. Etlerin pişirilmesi
    Et için uygun bir tencereyi ısıtın. Doğradığınız etleri orta ateşte kavurun. Etler suyunu salıp çektikten sonra yağları ilave edin. Soğanı da ekleyin ve kavurun. Sırasıyla biber, domates, sarımsak, salça ve baharatları ekleyip karıştırın. Etler yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat kadar pişirin.
  4. Servis aşaması
    Uygun bir servis tabağının alt tabanına önce beğendi koyun. Üzerine bir dolu kaşık et ilave ederek servis edin. Üzerini isteğe göre ince kıyılmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz.
  5. Afiyet olsun!
Kapat