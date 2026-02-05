Geleneksel mutfağın en sevilen ve doyurucu yemeklerinden biri olan hünkar beğendi, közlenmiş patlıcanın lezzeti ve ağır ateşte lokum gibi pişen etiyle sofrada tam bir ziyafet havası estiriyor. Beğendisinin yumuşacık kıvamı, her lokmada damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Sunumuyla da çok beğenilen bu tarif, kalabalık misafir sofralarına çok yakışıyor. İşte, tadına bakan herkesin bir tabak daha yemek isteyeceği hünkar beğendi için videolu tarifi ve malzemeleri...