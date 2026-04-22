İpek gibi kıvamıyla sofraya geldiği anda iştah açan humus, nohutun ve tahinin lezzetiyle hazırlanıp yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor. Baharat dengesi ve zeytinyağının tazeleyici dokunuşuyla hazırlanan bu geleneksel meze, hem kahvaltıların hem de ana yemeklerin yanında severek tüketiliyor. Hazırlanışı sırasında nohut kabuklarının tek tek ayıklanması humusa enfes kıvamını verirken, üzerine gezdirilen biberli sıcak yağ lezzetini artırıyor. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız humus için videolu tarifi ve malzemeleri...