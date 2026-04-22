Hürriyet LezizzTariflerHumus tarifi (Videolu)
5
Değerlendir

İpek gibi kıvamıyla sofraya geldiği anda iştah açan humus, nohutun ve tahinin lezzetiyle hazırlanıp yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor. Baharat dengesi ve zeytinyağının tazeleyici dokunuşuyla hazırlanan bu geleneksel meze, hem kahvaltıların hem de ana yemeklerin yanında severek tüketiliyor. Hazırlanışı sırasında nohut kabuklarının tek tek ayıklanması humusa enfes kıvamını verirken, üzerine gezdirilen biberli sıcak yağ lezzetini artırıyor. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız humus için videolu tarifi ve malzemeleri...

Son Güncelleme:
Video Thumbnail
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • Yarım su bardağı tahin
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet limon suyu
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

  • 2 yemek kaşığı haşlanmış nohut
  • 2 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Nasıl Yapılır
  1. Nohutların hazırlanması
    Nohutları bir gece önce ıslatıp suyunu süzün ve yumuşayana kadar haşlayın.
  2. Birleştirme aşaması
    Haşlanmış nohutların kabuklarını ayırın ve mutfak robotuna alın.Üzerine zeytinyağı, kimyon, tuz, sarımsak, limon suyu ve ekleyip mutfak robotunu çalıştırın. Kıvam almaya başladığında iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı daha ilave edin. Kıvamı koyu olursa bir miktar daha su ilave edebilirsiniz.
  3. Sosun hazırlanması
    Ayrı bir tavada zeytinyağını kızdırıp pul biber ekleyin. 1-2 yemek kaşığı haşlanmış nohut ekleyip karıştırın.
  4. Servis aşaması
    Humusu servis tabağına alıp üzerine hazırladığınız sosu dökerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
Kapat