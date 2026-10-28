Geleneksel tatlılarımızdan höşmerim, taze peynir ve irmiğin lezzetiyle hazırlanarak sofranıza enfes bir seçenek sunuyor. Tereyağında ağır ağır kavrulan taze peynir, irmik ve toz şekerle buluşarak kıvam alıyor. Peynir helvası olarak da bilinen bu nefis tatlı, hem çay saatlerinizin hem yemek sonrası ikramlarınızın en lezzetli eşlikçisi oluyor. İşte, tam ölçülü höşmerim için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...