Höşmerim tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Geleneksel tatlılarımızdan höşmerim, taze peynir ve irmiğin lezzetiyle hazırlanarak sofranıza enfes bir seçenek sunuyor. Tereyağında ağır ağır kavrulan taze peynir, irmik ve toz şekerle buluşarak kıvam alıyor. Peynir helvası olarak da bilinen bu nefis tatlı, hem çay saatlerinizin hem yemek sonrası ikramlarınızın en lezzetli eşlikçisi oluyor. İşte, tam ölçülü höşmerim için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30 dk
Orta
Malzemeler
500 gram taze tuzsuz peynir
1 adet yumurta
1.5 yemek kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı irmik
1.5 su bardağı toz şeker
Üzeri için:
Kırık Antep fıstığı
Nasıl Yapılır
Hazırlık aşaması
Bir kap içerisine peyniri ve yumurtayı ekleyip elinizle ufalayarak kıvam alana kadar karıştırın.
Pişirme aşaması
Yapışmaz tabanlı bir tavada tereyağını eritip peynirli karışımı ilave edin. 20 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavurun. Suyunu salıp pişmeye başladığında irmiği ekleyerek 10 dakika kavurun. Ardından şekeri ilave edip 5 dakika daha kavurarak ocaktan alın.
Servis aşaması
Hazırladığınız tatlıyı mutfak robotunda çekin. Servis tabağına alıp üzerini kırık Antep fıstığı ile süsleyerek servis edin.