Höşmerim nasıl yapılır? Evde höşmerim tatlısı yapmanın püf noktaları

Balıkesir ve Bursa başta olmak üzere, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve İzmit höşmerim tatlısının en çok yapıldığı illerdir. Bazı illerde irmik yerine un konulur ve un helvasına da höşmerim denir. İşte özel peyniri ve ağızda hafif bir tat bırakan höşmerim tarifi…

Höşmerim Tarifi İçin Malzemeler

1 kg çiğ süt

1 çay kaşığı peynir mayası

1 su bardağı irmik

3,5 su bardağı şeker

1 yumurta sarısı

Höşmerim Nasıl Yapılır?

Höşmerim yapmak için; çiğ sütü inek ılık bir şekilde içine peynir mayasını katın ve 5 dakika mayalanmasını bekleyin.

İçine irmikle şekeri bir kapta karıştırıp ekleyin.

Höşmerim tatlısına yumurta sarısını da koyduktan sonra ocağa alın. Bir yandan da karıştırmaya devam edin ki dibi tutmasın.

Kaynamaya başlayınca 15 dakika daha kaynatın ve altını kapatın.

Höşmerim tatlısını servis tabağına alıp, isteğe göre üzerine Hindistan cevizi ile süsleyin. Afiyet olsun.

Höşmerim Tarifi Yapmanın Püf Noktası

Höşmerim tatlısının mutlaka çiğ sütten yapılması gerekir. Pastörize sütlerden höşmerim kıvamı yakalamak oldukça zordur.