Hira tatlısı nasıl yapılır? İşte adım adım hira tatlısı tarifi

Hira tatlısı, Tokat yöresine ait nefis lezzet. Üstelik hazırlanışı da çok pratik. Özellikle irmikli tatlıları sevenlerin favorilerinden biri olacak. Bu güzel tatlıyı dilerseniz fındık veya cevizle de hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER:

1 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı irmik

Yarım su bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

Yarım paket vanilya

Bulamak için:



1 su bardağı irmik

Şerbeti için:



4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

NASIL YAPILIR?

Un dışındaki tüm malzemeleri bir kaba alıp iyice karıştırın. Ununu yavaş yavaş ilave ederek yoğurun ve yumuşak bir hamur elde edin. Yarım su bardağı irmiği bir tabağa alın. Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Daha sonra irmiğe bulayın. Hazırladığınız topları yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında, üstü kızarana kadar pişirin.

Diğer taraftan da bir tencereye su ve şekeri alıp şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbeti kesinlikle kaynatmayın. Tatlınızı fırından aldıktan sonra şerbeti üzerine gezdirin. Tatlınız şerbetini iyice çekip soğuyunca servis edebilirsiniz.