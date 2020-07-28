Hıngal (Hinkali) nedir, nasıl yapılır? Hıngal mantısı tarifi

Hıngal (Hinkali) Gürcü mutfağına özgü bir tür mantıdır. Hıngal ilk olarak Gürcistan’ın doğu kesiminde, Hevi, Pşavi, Mtiuleti ve Hevsureti adlı dağlık bölgelerinde ortaya çıkmıştır. Farklı Kafkas boyları, farklı sesleniyor Hıngal’a. “Haluj” ve “Gabın” da deniyor, Anadolu, “Çerkes mantısı” diyor. Hıngal mantısının iç malzemesi, çekilmiş ya da ince kıyılmış domuz ve sığır veya koyun eti karışımından hazırlanır. İnce açılmış hamur üzerine iç malzemesi konduktan sonra, hamur bohça gibi toplanır ve ucu sıkılır. Kaynar suda pişen hıngal, içindeki suyuyla birlikte sıcak olarak, geleneksel tarzda ucundan tutularak elle yenir.



Metez ve Çerkes mantısı olarak tanınan hıngel mantının yapılışı bölgelere göre farklılık göstermektedir.

Hıngal için malzemeler



1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

Yarım su bardağı su

Üzeri için:

250 gram orta yağlı kıyma

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane



Hıngal Nasıl yapılır?



Malzemeler, greyfurt büyüklüğünde tek bir beze içindir.

Derin bir karıştırma kabının içine önce yumurtayı kırın, suyu ekleyin ve tuzla beraber unu aktarın. Hamur iyice toplanıp pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurun. Hamurun kulak memesinden biraz daha sert bir kıvamda olması gerekir. Yoğurduğunuz hamuru 30 dakika kadar dinlendirip üzerine un serperek bir hamur tahtası üzerinde 40-45 santimetre çapında, 10 tane defter yaprağı kalınlığında olacak şeklinde açın.

Temiz bir sofra bezi üzerine serdiğiniz yufkayı 10-15 dakika kadar kurumaya ve havalandırmaya bırakın. Tekrar tahta hamur sinisinin üzerine aldığınız yufkayı yaklaşık 5 santimetre eninde şeritler halinde kesin. Sonra bu şeritleri üst üste koyarak kenar uzunluğu 3-3,5 santimetrelik eşkenar üçgenler şeklinde hamurlar kesin.

Tencereye 7-8 su bardağı su koyup, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin. Su kaynayınca üçgen şeklindeki hamurları içine atarak 10-12 dakika kadar haşlayın ve makarna gibi süzdürün. Bir tavada kıymayı kendi yağıyla, rengi koyu kahverengileşinceye kadar uzun süre kavurun. Kavurduğunuz kıymayı mantıların üzerine aktarın.

Bir başka tavada tereyağını eritin, kuru nane ekleyerek 3-4 dakika pişirin. En son aşamada bu naneli kızgın yağı kıymalı mantının üzerine gezdirip servise sunun.