Hindistan cevizi nasıl kurutulur? Evde taze hindistan cevizi kurutma

Beyaz rengi ve harika lezzeti ile Hindistan cevizi birçok farklı yiyeceğe ayrı bir lezzet katmaktadır. Tabii doğal yöntemleri kullanmak suretiyle elde bulunan bir Hindistan cevizine dekor olarak bu şekilde değerlendirmek mümkündür. Bu konuda kullanılabilecek farklı yöntemler ön plana çıkmaktadır.

Hindistan Cevizi Nasıl Kurutulur?

Hindistan cevizini kurutmak için genel olarak iki farklı yöntem ele alınmaktadır. Bunlardan biri özellikle yaygın olarak kullanılan fırında kurutma yöntemidir.

- Öncelikle fırın 177 santigrat dereceye getirilmelidir.

- Daha sonra bir matkap vasıtasıyla gözleri arasında Hindistan cevizi delinmelidir.

- Hindistan cevizi ardından fırın ızgarasında yerleştirilmelidir.

- Son olarak ise 177 santigrat derece altında Hindistan cevizi 20 dakika kadar pişirilmelidir.

- Bunun ardından ise Hindistan cevizi fırından çıkarılarak, kesilmek suretiyle iç kısmındaki hamuru bir bıçak yardımıyla çıkarılmalıdır.

- Bir mutfak robotu vasıtasıyla Hindistan cevizini hamur kısmı İnce İnce elenmelidir.

- İstenilen inceliğe geldikten sonra 120 santigrat derecede 15-20 dakika boyunca Hindistan cevizi kurutulmalıdır.

- Son olarak bir kap içerisinde kurutulmaya bırakılmak suretiyle Hindistan cevizi arzu edilen kıvama gelebilir.

Evde Taze Hindistan Cevizi Kurutma

Evde taze Hindistan cevizi kurutmak için öncelikle yukarıdaki gibi fırında kurutma yöntemi kullanılabilir. Böylece kek ya da birçok farklı yiyecekte kullanabilir ve harika bir lezzet elde edilebilir. Tabii fırında kurutma yöntemi ile beraber aynı zamanda susuzlaştırma yöntemi de değerlendirilmektedir.

- Bunun için öncelikle Hindistan cevizini bir çekiç vasıtasıyla kırın.

- Hindistan cevizi hamurunu çıkarın.

- Hindistan cevizi hamurunu ince hale getirmek için kalın bir rende kullanılabilir.

- Hindistan cevizinin tatlı olması isteniyorsa içerisine biraz şeker ilave edilebilir.

- 58 santigrat derecede yaklaşık olarak 8 saat kadar Hindistan cevizi kurutulmalıdır.

- Daha sonra kolay Hindistan cevizi paketlenmek suretiyle arzu edildiği zaman değerlendirilebilir.

Bu şekilde iki farklı yöntemi kullanmak suretiyle Hindistan cevizini evde kurutmak mümkündür. Üstelik bu sayede daha doğal bir yöntem altında lezzetli bir Hindistan cevizi elde edilir. İsteğe bağlı olarak fırında kurutma ya da susuzlaştırma yöntemleri arasında tercih yapmak mümkün. Tabii bu konuda özellikle fırında kurutmanın daha fazla kullanıldığını söylemek gerekir.