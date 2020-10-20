Hindiba nedir, yenir mi?

Hindiba, papatyagiller (Asteraceae) familyasından, sebze olarak yararlanılan bir yıllık bitki türüdür. Mısır ve Endonezya kökenli olduğu sanılan bitkinin, 16. yüzyıldan bu yana Avrupa'da tarımı yapılmaktadır. Yüksekliği 50–100 cm arasında değişir; parçalı yaprakları ve açık mavi renkli çiçekleri vardır.



Yabani bir bitki olan radikanın (hindiba) iki çeşidi vardır. Bahar aylarında tarla kıyılarında, yol kenarlarında ve çayırlarda görülen bu bitkinin acısına karahindiba, tatlı olanına ise hindiba denir. Yapraklarından salata olarak yararlanıldığı gibi sıcak yemek de yapılır.

HİNDİBA FAYDALARI

İçeriğinin çoğu sudan oluşan beyaz hindiba, karaciğer ve sindirim sistemi için çok faydalı. Ayrıca viaminler ve potasyum bakımından da oldukça zengin.

Sindirime yardımcı olur.

Kalp sağlığını iyileştirir. Ayrıca kalp krizi ve felç olasılığına katkıda bulunabilir.

Mide ve kolon kanseri de dahil olmak üzere bir dizi hastalık ve rahatsızlık olasılığını azaltabilir.

Hindiba, kaygıyı azaltabilecek ve zihni sakinleştirecek özelliklere sahiptir.

Bağırsaklardaki yararlı bakterileri besler. Bu yararlı bakteriler, zararlı bakterilerle savaşmada ve mineral emilimini iyileştirmede rol oynar.