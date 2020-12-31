Hindi dolması nasıl yapılır? Yılbaşı sofrası için hindi tarifi…

Yılbaşı menüsü denildiğinde ilk akla gelenlerden biri de hindi oluyor. Birçok kişi yılbaşında sofraya yılbaşı hindisi koymak istiyor. Özellikle iç pilavlı hindi dolması şık görüntüsü ve doyuruculuğu nedeniyle tercih ediliyor. Zahmetiyle ilk olarak ürkütse de hindi dolmasını püf noktalara dikkat ederek kolayca hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

1 orta boy bütün hindi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 çay kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı tuz

1 dal biberiye

1 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tane karabiber

İç pilav için:

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

Çeyrek çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı haşlanmış kestane

HİNDİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle fırınınızı 230 °C derecede ısıtın. 1 litre suya 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 çay kaşığı şeker ekleyip hazırladığınız marine sosunda hindinizi en az 12 saat, mümkünse 1 gün bekletin.Pişirme aşamasına gelince zeytinyağı, bal, domates salçası, limon suyu, hardal, tuz ve baharatlardan oluşan bir marine sosu daha hazırlayın. Bu sosu hindinin her tarafına masaj yapar gibi yavaş yavaş sürün ve iyice yedirin. Hindiyi geniş ve derin bir fırın tepsisine alın ve 2 saat pişirin.

Ardından iç pilavı hazırlamak için, orta boy bir tencerede 2 çorba kaşığı rafine yağı orta ateşte kızdırınız. Yağ kızınca soğanları katıp ara sıra karıştırarak 5-6 dakika, soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.

Pirinçleri ilave edip onları da hafifçe çevirin. Ilık suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ve baharatları ekleyin. Son olarak kestane parçalarını ve sıcak suyu da ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Pilav suyunu çekince bir süre demlenmesi için kenara alın.

Fırından çıkardığınız hindi biraz soğuyunca içine pilavı doldurun ve yeniden fırına verin. 30-40 dakika içinde hindiniz yenebilecek kıvama gelecektir. Artan pilavı servis tabağının altına yayın. Üzerine hindi dolmasını yerleştirin.