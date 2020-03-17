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Lezizz
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 17.03.2020 - 10:51,Son Güncelleme:/

Hepsi yıllardır kalitesini ispatladı! Siz hangisini seçiyorsunuz?

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Hepsi yıllardır kalitesini ispatladı! Siz hangisini seçiyorsunuz?
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Gurme burger son dönemlerin en önemli yeme içme trendlerinden. Her köşe başında bol malzemeli, kocaman köfteli gurme burgerciler açılıyor ama kalitesini uzun süredir devam ettiren mekanlar da yok değil. Aşağıda İstanbul'un en popüler burgercilerinden 10 tanesini listeledik. Sizin favoriniz hangisi? Listede eksik olduğunu düşündüğünüz bir mekan varsa onu da bizimle paylaşmayı unutmayın...

 

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