Hep hayalini kurduğunuz o kabarık ev ekmeklerinin sırrı: Mayalama sepeti

Evde ekmek yapmak için verilen püf noktaları arasında daha iyi pişirme süreci için döküm tencere kullanılması gibi tavsiyeler karşımıza çıkıyor ancak mayalama aşamasında büyük rol oynayan sepetlerden pek bahsetmiyoruz.

Brotform ya da banneton da denen mayalama sepetleri, özellikle ekşi mayalı ekmek yapanlar için birebir.

Yuvarlak, uzun ya da oval olabilen bu sepetleri dilerseniz içindeki örtüsüyle dilerseniz tek başına kullanabiliyorsunuz. Örtü ile kaplı sepetler ekmeğe pürüzsüz bir dış yüzey kazandırırken, örtüsüz sepetlerde mayalanan ekmeklerin dış yüzeyi de hasır görünümü alıyor ve şık bir görüntü ortaya çıkıyor.

Mayalama aşamasında glütenin gevşemesiyle ekmekler yayılıp düzleşmeye başlıyor. Sepetin en önemli görevi bu aşamada hamura destek olarak yayılmayı önlemek.

MAYALAMA SEPETİ NASIL KULLANILIR?

Öncelikle sepetin her yerini güzelce unlamalı ve unun fazlasını silkelemelisiniz. Ardından ekmek hamurunuzu her zamanki gibi hazırlayıp tezgah üzerinde mayalanmaya bırakmak yerine, dış yüzeyini unladıktan sonra sepetin içine yerleştirin. Burada önemli olan ekmeğin üst kısmının sepette alta gelmesi.

Pişirme aşamasında mayalanan hamuru yine ters yüz ederek pişireceğiniz yere aktarmalısınız. Böylece sepetten elde ettiğiniz o pürüzsüz ya da hasır benzeri görünüm, pişme aşamasında iyice belirginleşir.

Hamuru sepetten pişirme kabına aktarırken dikkatli hareket etmeniz ve elinizle destek olmanız da önemli. Aksi takdirde sepetten hızla düşen hamur sönebilir.

Eğer sepetiniz yoksa bir kasenin içine bolca unladığınız temiz bir örtü yerleştirerek de kendi mayalama sepetinizi yapabilirsiniz.