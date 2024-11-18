Hem vitaminli hem de şipşak hazır oluyor! Havuç çorbası tarifi ve malzemeleri...
Havuç çorbası hem lezzeti ve hem de pratik oluşuyla favori tariflerinizden biri olacak. Şipşak hazırlanan havuç çorbası, süt ve baharatlarla daha da lezzetli hale geliyor. Sofranızda bu lezzete yer vermek isterseniz, havuç çorbası tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
İşte havuç çorbası tarifi, malzemeleri ve yapımı...
HAVUÇ ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ
3 adet havuç
2 çorba kaşığı un
5 su bardağı sıcak su
1,5 su bardağı süt
Zeytinyağı
Karabiber
Tuz
HAVUÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?
İlk olarak havuçları rendeleyin.
Ardından tencerede zeytinyağı ile soteleyin.
Havuçlar yumuşayınca yavaş yavaş unu ilave edip birkaç dakika karıştırın.
Ardından u ve sütü ilave edin.
Güzelce karıştırıp tuz ve karabiberi de ekleyin.
Kaynadıktan sonra çorbanızı blender'dan geçirin ve bir taşım kaynatın.
Dilerseniz üzerine kekik serperek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...