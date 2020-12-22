Helva-i Hakani nedir, nasıl yapılır?
Helva-i Hakani ( Hakan Helvası) Osmanlı’nın meşhur helva sohbetlerinde ikram edilen bir helva türüdür. Şerbeti bal ve sütten, helvası ise unun yanı sıra nişasta ve pirinç unundan yapılan Helva-i Hakani’nin olmazsa olmazlarından biri ise tereyağında kavrulan badem. Peki, Helva-i Hakani nasıl yapılır? İşte Helva-i Hakani tatlısının tarifi…
Helva-i Hakani ( Hakan Helvası), Osmanlı Saray Mutfağı'nda çokça yer bulan helvalar arasında özel bir yere sahip. “Helvaların Hakanı” veya” Hakanlara Lâyık Helva” anlamına gelmektedir. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmed’in de çok sevdiği helvalar arasında olan Helva-i Hakani ( Hakan Helvası) , günümüzde de çok kullanılan malzemelerden yapılıyor. İşte Saray mutfağından Helva-i Hakani'nin yapımıyla ilgili bilmeniz gerekenler...
Helva-i Hakani Tarifi İçin Malzemeler
Yarım su bardağı un
Yarım su bardağı pirinç unu
Yarım su bardağı buğday nişastası
4 yemek kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı çiğ badem
125 gram kaymak
Şerbeti İçin ;
2,5 su bardağı süt (bardak ölçüsü 200 ml )
1 su bardağı bal
Helva-i Hakani Nasıl Yapılır?
İlk olarak bademler yumuşaması için 10 dakika bekletilir.
Bir kabın içerisine alınan tüm kuru malzemeler kenarda bekletilir.
Helvanın şerbeti içi bir tencerenin içinde süt kaynatılıp ocaktan alınır.
Sütün sıcaklığı geçmeden bal eklenip eritilir ve bekletilir.
Teflon tavaya yağ eklenip yumuşayan bademler yağ ile kısık ateşte kavrulur. B
Tavaya kuru malzemeler karıştırılıp renk alana kadar kavrulur.
Süt karışımı yavaş yavaş ilave edilip kısık ateşte kavurma işlemine devam edilir.
Kaymak eklenip helvaya yedirene kadar karıştırılıp ocaktan alınır. Sunum tabağına alınıp ayırdığımız bademlerle süslenip, servis edilir.