Helva-i Hakani nedir, nasıl yapılır?

Helva-i Hakani ( Hakan Helvası), Osmanlı Saray Mutfağı'nda çokça yer bulan helvalar arasında özel bir yere sahip. “Helvaların Hakanı” veya” Hakanlara Lâyık Helva” anlamına gelmektedir. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmed’in de çok sevdiği helvalar arasında olan Helva-i Hakani ( Hakan Helvası) , günümüzde de çok kullanılan malzemelerden yapılıyor. İşte Saray mutfağından Helva-i Hakani'nin yapımıyla ilgili bilmeniz gerekenler...

Helva-i Hakani Tarifi İçin Malzemeler



Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı pirinç unu

Yarım su bardağı buğday nişastası

4 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı çiğ badem

125 gram kaymak



Şerbeti İçin ;

2,5 su bardağı süt (bardak ölçüsü 200 ml )

1 su bardağı bal



Helva-i Hakani Nasıl Yapılır?

İlk olarak bademler yumuşaması için 10 dakika bekletilir.

Bir kabın içerisine alınan tüm kuru malzemeler kenarda bekletilir.

Helvanın şerbeti içi bir tencerenin içinde süt kaynatılıp ocaktan alınır.

Sütün sıcaklığı geçmeden bal eklenip eritilir ve bekletilir.

Teflon tavaya yağ eklenip yumuşayan bademler yağ ile kısık ateşte kavrulur. B

Tavaya kuru malzemeler karıştırılıp renk alana kadar kavrulur.

Süt karışımı yavaş yavaş ilave edilip kısık ateşte kavurma işlemine devam edilir.

Kaymak eklenip helvaya yedirene kadar karıştırılıp ocaktan alınır. Sunum tabağına alınıp ayırdığımız bademlerle süslenip, servis edilir.