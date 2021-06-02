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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 02.06.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Helle çorbası nasıl yapılır? Helle çorbası tarifi

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Helle çorbası nasıl yapılır? Helle çorbası tarifi

Helle çorbası, Amasya mutfağına özgü bir lezzet. Akşam için farklı bir şeyler hazırlamak isterseniz, bu tarifi bir şans deneyebilirsiniz. Kısa sürede hazırlayıp afiyetle tüketebileceğiniz bu çorba oldukça da lezzetli. Peki helle çorbası nasıl yapılır? İşte helle çorbası tarifi...

Pirinç ve un ile hazırlanan helle çorbası, hem pratik hem de doyurucu. Üstelik farklı lezzetler arayanlar için de iyi bir alternatif. Ancak hazırlarken unun kokusu çıkana kadar kavurmaya dikkat edin. Ayrıca pişirirken de pirinçlerin yapışmasını önlemek için sık sık karıştırın. Şimdiden afiyet olsun...

MALZEMELER:

1 çay bardağı pirinç
5 su bardağı su
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağ
Karabiber

NASIL YAPILIR?

İlk olarak pirinci güzelce yıkayıp haşlayın. Tereyağını bir tencerede eritin ve unu ekleyip kavurun. Ardından suyu ilave edin. Haşlanmış pirinci de tencereye ekleyin ve kaynayana kadar sürekli karıştırın. Çorbanız piştikten sonra üzerine karabiber serperek servis edin.

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