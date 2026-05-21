search__icondelete
Hürriyet LezizzTariflerHazır yufkadan baklava tarifi (Videolu)
#hazır yufkadan kolay baklava tarifi#hazır yufkadan kolay baklava videolu tarifi#hazır yufkadan baklava nasıl yapılır?#hazır yufkadan baklava malzemeleri
Hazır yufkadan baklava tarifi (Videolu)

Hazır yufkadan baklava tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Evde baklava açmaya vakti olmayanlar için harika bir alternatif olan hazır yufkadan baklava tarifi, dakikalar içinde hazırlanıp tatlı krizlerinize en hızlı ve garantili çözümü sunuyor. Hem sunumuyla göz dolduran hem de tepsiden yayılan nefis tereyağı kokusuyla iştahları kabartan bu lezzet, herkesin beğenisini kazanıyor. Hazırlık aşaması son derece zahmetsiz olup mutfakta işinizi kolaylaştırıyor ve lezzetiyle dışarıda yediklerinizi aratmıyor. İşte, videolu anlatımıyla hazır yufkadan kolay baklava tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:
Hazır yufkadan baklava tarifi (Videolu)
Video Thumbnail
Hazır yufkadan baklava tarifi (Videolu)
Hazır yufkadan baklava tarifi (Videolu)
cakeServis:6+ Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 1 paket hazır baklavalık yufka
  • 500 gram ceviz içi
  • 300 gram tereyağı

Şerbeti için:

  • 5 su bardağı su
  • 4 su bardağı toz şeker
  • Çeyrek limon suyu

Üzeri için:

  • Toz antep fıstığı
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Tereyağını eritin. Cevizleri mutfak robotunda çekin. Baklava yufkalarını kullanacağınız fırın kabı boyutunda kesin. Fırın kabını yağlayın.
  2. Birleştirme aşaması
    Tepsinin tabanına 2 adet yufka koyup üzerini fırça yardımıyla yağlayın. Her katın aralarına azar azar fırçayla eritmiş olduğunuz tereyağını sürün. Yufkanın yarısını dizdikten sonra ceviz içini yayın. Kalan yufkalar bitene kadar aynı işlemi uygulayarak dizin.
  3. Pişirme aşaması
    Baklavayı dilimleyin. Üzerine kalan yağı gezdirin ve önceden ısıtılmış fırında 180 fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
  4. Şerbetin hazırlanması
    Şerbeti için bir tencereye şekeri ve suyu alıp karıştırın. Yarım saat orta ateşte kaynatın. Limon suyunu ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın ve kenara alın.
  5. Şerbetleme aşaması
    Pişen baklavayı fırından alıp ilk sıcağı geçtikten sonra şerbeti üzerine dökün. 1-2 saat oda sıcaklığında dinlendirin.
  6. Servis aşaması
    Üzerini toz Antep fıstığı ile süsleyerek servis edin.
  7. Afiyet olsun!
Kapat