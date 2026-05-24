Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? Hazır yufka ile baklava tarifi ve püf noktaları “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Hazır yufkadan baklava, incecik yufkaların kat kat dizilmesiyle hazırlanıp her ısırıkta çıtır bir lezzet sunuyor. Geleneksel baklava yapımının uzun ve zahmetli aşamalarını pratik bir hazırlığa dönüştüren bu tarif, pişerken fırından yayılan tereyağının mis gibi kokusuyla iştahları açıyor. İç harcında kullanılan bol ceviz ve tam kıvamında hazırlanan şerbeti, lezzetiyle damak çatlatıyor. Kısa sürede fırına verilmeye hazır hale gelen bu pratik lezzet, misafir sofraları için kurtarıcı bir seçenek oluyor. İşte, hazır yufkadan baklava tarifi ve püf noktaları...
PÜF NOKTALARI
HAZIR YUFKADAN BAKLAVA TARİFİ
Malzemeler
Şerbeti için:
Üzeri için:
HAZIRLANIŞI
Hazırlık aşaması
Tereyağını eritin. Cevizleri mutfak robotunda çekin. Baklava yufkalarını kullanacağınız fırın kabı boyutunda kesin. Fırın kabını yağlayın.
Birleştirme aşaması
Tepsinin tabanına 2 adet yufka koyup üzerini fırça yardımıyla yağlayın. Her katın aralarına azar azar fırçayla eritmiş olduğunuz tereyağını sürün. Yufkanın yarısını dizdikten sonra ceviz içini yayın. Kalan yufkalar bitene kadar aynı işlemi uygulayarak dizin.
Pişirme aşaması
Baklavayı dilimleyin. Üzerine kalan yağı gezdirin ve önceden ısıtılmış fırında 180 fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
Şerbetin hazırlanması
Şerbeti için bir tencereye şekeri ve suyu alıp karıştırın. Yarım saat orta ateşte kaynatın. Limon suyunu ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın ve kenara alın.
Şerbetleme aşaması
Pişen baklavayı fırından alıp ilk sıcağı geçtikten sonra şerbeti üzerine dökün. 1-2 saat oda sıcaklığında dinlendirin.
Servis aşaması
Üzerini toz Antep fıstığı ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!