Hazır künefe nasıl pişirilir? Şoklanmış künefe ocakta nasıl, ne kadar pişirilmeli?

Yapması oldukça zahmetli olan bir tatlı olan künefe artık marketlerde dondurulmuş olarak satılmaktadır. Bu sayede künefenizi evde çok daha kolay bir şekilde pişirmeniz ve sıcak sıcak tüketmeniz mümkündür.

Hazır Künefe Nasıl Pişirilir?

Künefe, şerbetli tatlılar kategorisinde yer almaktadır. Kökeninin tam olarak nereye dayandığı bilinmez. Hatay bölgesinin meşhur tatlılarından bir tanesidir. Künefeyi özel yapan ise içerisinde kullanılan peyniridir. Tatlı içinde peynir olması insanlara biraz garip gelse de bu peynir künefe için özel olarak üretilen tuzsuz bir peynirdir.

Kadayıfın yapım aşamasında tel kadayıf, özel künefe peyniri, şerbet ve tereyağı gibi basit malzemeler kullanılmaktadır. Öncelikle bir tepsi içerisine bir sıra tel kadayıf döşenir. Arasına künefelik peynir eklenir ve üzerine bir kat daha tel kadayıf eklenir. Pişirme işleminden sonra üzerine şerbet dökülerek tüketilmektedir. Künefenin en önemli özelliklerinden birisi bu tatlının sıcak olarak tüketilmesidir. Soğuduğu zaman içerisindeki peynir donacağı için istenen lezzet elde edilmemektedir.

Künefe ülkemizde en çok tüketilen şerbetli tatlılar arasında yer almaktadır. Bu tatlı günümüzde evlerde de kolay bir şekilde pişirilebilmektedir. Marketlerde hazır olarak dondurulmuş künefeler bulunmaktadır. Bunlardan satın alarak evde kolaylıkla pişirmeniz mümkündür.

Künefenin evde sıfırdan yapılması oldukça zahmetlidir. Ancak günümüzde hazır yapılmışı marketlerde satılmaktadır. size ise sadece satın alıp evde pişirmek kalmaktadır. Hazır künefeyi pişirmeden önce şerbetinin hazırlanması gerekir. Şerbeti hazırlarken bire bir ölçü kullandığınız zaman şerbetin kıvamını kolay bir şekilde tutturabilirsiniz. Şerbeti arttırmak için ölçüleri aynı miktarlarda arttırmanız yeterli olacaktır.

Şerbet hazırlanırken;

Bir kap içine su ile şeker alınır.

Ocağa alınır ve kaynayana kadar beklenir.

Kaynadıktan sonra şerbet bir miktar koyulaşana kadar kaynatmaya devam edilir.

Şerbet koyulaştıktan sonra içerisine bir iki damla limon suyu sıkılır ve ocak kapatılır.

Şerbetin 20 dakika kadar soğuması gerekmektedir. Künefenin üzerine sıcak bir şekilde dökülürse künefenin hamur olmasına neden olacaktır.

Şoklanmış Künefe Ocakta Nasıl, Ne Kadar Pişirilmeli?

Künefenin doğru bir şekilde pişirilmesi oldukça önemlidir. Künefe tepsileri genelde yassı ve düz bir yapıya sahiptir. Bu tepsiler pişirmeyi kolaylaştırmaktadır. Böyle bir tepsiniz yoksa tavada pişirmeniz de mümkündür.

Öncelikle pişireceğiniz tavanın ya da tepsinin tereyağı ile güzel bir şekilde yağlanması gerekmektedir. Sonrasında künefe alınır. Buradaki püf nokta çevirerek pişirmektedir. Böylece künefenin her yeri eşit olarak pişer ve künefenin yanması da engellenmiş olur bir tarafı piştikten sonra künefeyi ayrı bir kaba olarak kolay bir şekilde çevirebilir ve diğer tarafını da aynı şekilde pişirebilirsiniz.

Künefenin her tarafı güzel bir şekilde kızardıktan sonra ocaktan alınır ve üzerine şerbeti dökülür. Şerbetin iyi bir şekilde çekmesi için biraz beklenir ve sunum yaparken üzerine Antep fıstığı dökülür. Künefeyi kaymak ya da dondurma ile servis edebilirsiniz.

Künefenin bir diğer püf noktası ise tel kadayıfın ince bir şekilde serilmesidir. Hem alt katmana hem de üst katmana ince bir şekilde tel kadayıf serildiği zaman hem pişmesi kolay olur hem de içi hamur kalmaz. Künefe bazı yerlerde Orta Doğu tatlısı olarak d bilinir. Özellikle Filistin, Mısır, Yunanistan, Türkiye, Güney Kafkasya, Balkanlar gibi ülkelerde oldukça popülerdir. Künefenin farklı yörelerde pişirilme şekilleri farklı olsa da genelde mantığı aynı şekildedir.