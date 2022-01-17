Hayrabolu tatlısı tarifi: Evde Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır?
Adını Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinden alan Hayrabolu tatlısı Gelin Evi programı ile araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Hayrabolu tatlısının hamuru, tuzsuz peynir, yumurta, un ve irmikle hazırlanıyor ve lezzetine doyum olmuyor. Peki, Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır? İşte, kolay yapımı ile Hayrabolu tatlısı tarifi ve malzemeleri...
Yöresel tatlılarımızdan Hayrabolu tatlısı Gelin Evi programıyla yeniden gündeme geldi. Kadı tatlısı olarak da bilinen Hayrabolu tatlısı kolay yapımı ve lezzeti ile ön plana çıkıyor. Tadına doyamayacağınız Hayrabolu tatlısı tarifi ve yapım aşamaları hemen aşağıda...
Hamuru için:
1 kilogram tuzsuz peynir
8 yumurta
250 gram un
250 gram irmik
2 çay kaşığı karbonat
1 paket vanilya
Tuz
Şerbeti için:
1250 mililitre su
1 kilogram toz şeker
2 damla limon suyu
Üzeri için:
Tahin
Kaymak veya dondurma
Antep fıstığı
Hayrabolu Tatlısı Nasıl Yapılır?
Tuzsuz peyniri mutfak robotundan geçirin veya çatalla tamamen ezin.
Peynirleri derin bir karıştırma kabına alın.
6 yumurtayı ve iki yumurtanın sarısını peynirin içine ekleyin.
Un, irmik, karbonat, vanilya ve tuzu da peynirli yumurta karışımına ilave edilin.
Kaptaki karışımı, kulak memesi kıvamına gelene kadar güzelce yoğurun.
Hamurunuz hazır. Elinizle veya dondurma kepçesi kullanarak hamuru şekillendirin.
Eğer dondurma kepçesi kullanacaksanız, hamurun yapışmasını önlemek için ara sıra kepçeyi yağlamayı unutmayın.
Hamur toplarınızı yağladığınız fırın tepsisine dizin.
Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 45 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.
Hayrabolu tatlınızı fırından çıkardıktan sonra soğuması için bekletin.
Bu sırada tatlıların şerbeti güzelce çekmesi için kürdan veya çatalla delin.
Şerbetini hazırlayın. Su ve toz şekeri bir tencerede kaynatıp limon suyunu ilave edin.
Şerbet güzelce kaynayınca tatlıları yavaş yavaş içine atın.
Tatlılar şerbeti çekene kadar, yaklaşık 20 dakika ara sıra çevirip kepçeyle bastırarak tencereyi kaynatmaya devam edin.
Delikli bir kepçe yardımıyla top şeklindeki tatlılarınızı çıkarıp soğutun.
Hamurları ortadan ikiye bölüp arasına kaymak sürün.
Üzerine tahin gezdirip Antep fıstığı serpin. Afiyet olsun...