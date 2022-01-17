Hayrabolu tatlısı tarifi: Evde Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır?

Yöresel tatlılarımızdan Hayrabolu tatlısı Gelin Evi programıyla yeniden gündeme geldi. Kadı tatlısı olarak da bilinen Hayrabolu tatlısı kolay yapımı ve lezzeti ile ön plana çıkıyor. Tadına doyamayacağınız Hayrabolu tatlısı tarifi ve yapım aşamaları hemen aşağıda...

Hayrabolu Tatlısı Malzemeleri

Hamuru için:

1 kilogram tuzsuz peynir

8 yumurta

250 gram un

250 gram irmik

2 çay kaşığı karbonat

1 paket vanilya

Tuz

Şerbeti için:

1250 mililitre su

1 kilogram toz şeker

2 damla limon suyu

Üzeri için:

Tahin

Kaymak veya dondurma

Antep fıstığı

Hayrabolu Tatlısı Nasıl Yapılır?

Tuzsuz peyniri mutfak robotundan geçirin veya çatalla tamamen ezin.

Peynirleri derin bir karıştırma kabına alın.

6 yumurtayı ve iki yumurtanın sarısını peynirin içine ekleyin.

Un, irmik, karbonat, vanilya ve tuzu da peynirli yumurta karışımına ilave edilin.

Kaptaki karışımı, kulak memesi kıvamına gelene kadar güzelce yoğurun.

Hamurunuz hazır. Elinizle veya dondurma kepçesi kullanarak hamuru şekillendirin.

Eğer dondurma kepçesi kullanacaksanız, hamurun yapışmasını önlemek için ara sıra kepçeyi yağlamayı unutmayın.

Hamur toplarınızı yağladığınız fırın tepsisine dizin.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 45 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.

Hayrabolu tatlınızı fırından çıkardıktan sonra soğuması için bekletin.

Bu sırada tatlıların şerbeti güzelce çekmesi için kürdan veya çatalla delin.

Şerbetini hazırlayın. Su ve toz şekeri bir tencerede kaynatıp limon suyunu ilave edin.

Şerbet güzelce kaynayınca tatlıları yavaş yavaş içine atın.

Tatlılar şerbeti çekene kadar, yaklaşık 20 dakika ara sıra çevirip kepçeyle bastırarak tencereyi kaynatmaya devam edin.

Delikli bir kepçe yardımıyla top şeklindeki tatlılarınızı çıkarıp soğutun.

Hamurları ortadan ikiye bölüp arasına kaymak sürün.

Üzerine tahin gezdirip Antep fıstığı serpin. Afiyet olsun...