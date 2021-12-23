Havyar nedir? Hangi balıklardan nasıl üretilir?
Havyar üretiminde en fazla Azerbaycan, İran ve Rusya ön sıralarda adından bahsetmektedir. Özellikle yemek yapımlarında siyah renkli havyarlar tercih edilmektedir. Bu havyarların balıkçılardan taze taze elde edilmesi mümkündür. Tuzlanıp kutulanan havyarlar yüksek fiyattan bütün Dünya'ya satılır. Siyah havyarın en makbul ve pahalı cinsi beluga havyarıdır. Somondan elde edilen kırmızı havyar ise siyahı kadar değerli değildir. Peki, havyar nedir? Hangi balıklardan nasıl üretilir?
Havyar, gastronomide her çeşit balıkyumurtasına verilen addır. Bazı balıkların yumurtaları özel bir yiyecek olarak ayrıca değerlidir. Bunlar özellikle Hazar Denizi'nde yaşayan mersin balığından ve bir mersin balığı türü olan çirozdan elde edilen yumurtalardır. Bunlar içinde siyah havyar en değerlisidir. Mersin ve çiroz balıkları canlı olarak yakalanır, içlerinden yumurtaları çıkarılır ve karınları dikilerek tekrar suya bırakılır. Bu şekilde, bir balıktan 3-4 kez havyar elde edilebilir.
HAVYARIN TARİHÇESİ
Azak Denizi'ndan çıkarılan mersin balığı ve havyar, 10. yüzyılda Kiev Knezliği ve Bizans İmparatorluğu arasında imzalanan büyük ölçekli ticaret anlaşmasıyla beraber Bizanslı soylu ve aristokratların sofralarında yer almaya başlamıştır.
HAVYAR NASIL ELDE EDİLİR?
Asıl değerli olan taze balıktan yapılan havyardır. Taze balığın havyarını alabilmek için karnı kesilir. Havyar alınır, kesilen karın dikilir ve tekrar balık suya bırakılır. Bu şekilde bir balıktan 3-4 defa havyar elde edilebilir.